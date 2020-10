Coincidencias de presidentes de la Argentina y Francia Nacionales 17 de octubre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

FOTO NA SONRIENTE. Fernández durante su comunicación con Macron.

BUENOS AIRES, 17 (NA).- El presidente Alberto Fernández se comunicó ayer con su par de Francia, Emanuel Macron, con quien dialogó sobre la relación bilateral entre ambos países, la situación en Venezuela y la global en medio de la pandemia del Covid-19.

El presidente francés le manifestó a Fernández su interés por la situación del coronavirus en la Argentina y sobre las acciones que se llevan adelante para mitigar sus efectos. En ese sentido, Fernández señaló que "la cuarentena inicial muy fuerte dio el tiempo para poder recomponer el sistema de salud pública para una buena atención y nunca se vio superado hasta el día de hoy".

Según informó Presidencia, los mandatarios analizaron "el impacto que el coronavirus genera a nivel mundial, y que se ha sentido con particular fuerza en ambos países y regiones". Ambos resaltaron la importancia de poder contar con una vacuna que esté disponible para el mundo y, al respecto, Macron recalcó: "Queremos que la vacuna se comparta con no europeos también, debemos acelerar la búsqueda y queremos que sea un bien público mundial".

También felicitó a Fernández por haber llegado a un acuerdo con los acreedores privados y el argentino agradeció el respaldo en medio de la negociación. "Con el FMI estamos con un buen vínculo y un buen nivel de conversación de cómo encarar el futuro y necesitamos un acuerdo que nos dé tiempo y permita volver a crecer", afirmó el jefe de Estado.

Por su parte, el presidente Macron manifestó que "esta nueva etapa es muy importante para acordar con el FMI y me complace que estén avanzando y estamos dispuestos a poder ayudar". Sobre Venezuela ambos dignatarios coincidieron en señalar la necesidad de que se encuentre una salida democrática con pleno respeto de los derechos humanos.

En ese sentido, el presidente argentino remarcó: "nos unen los mismos intereses; los derechos humanos, las libertades, el medio ambiente y el lado humanitario frente a la pandemia".

Además, le solicitó al presidente francés la posibilidad del envío de observadores electorales de cara a las próximas elecciones a desarrollarse en Bolivia. Fernández ponderó el trabajo que viene desarrollando Michelle Bachelet como Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y se comprometieron a seguir apoyando su labor.

Por último, el presidente Macron le agradeció al presidente el haberle hecho llegar, a través del embajador argentino en Francia, un manuscrito prólogo de Borges a su madre de 1970 ya que es un gran admirador del escritor argentino.

La conversación telefónica duró una hora, se desarrolló desde la quinta presidencial de Olivos y el presidente estuvo acompañado por el canciller, Felipe Solá, y los secretarios de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz y el General de la Presidencia, Julio Vitobello. .