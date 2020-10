Autorizan servicios de micros de larga distancia Nacionales 17 de octubre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 17 (NA).- El Gobierno autorizó ayer la reanudación del servicio de transporte automotor y ferroviario interurbano de pasajeros de jurisdicción nacional, que estaba suspendido desde el 20 de marzo último, cuando comenzó la cuarentena.

Además, estableció los protocolos que ambos servicios deberán cumplir, a través de una resolución del Ministerio de Transporte publicada este viernes en el Boletín Oficial.

"Establécese que para la reanudación de los servicios de transporte automotor y ferroviario interurbano de pasajeros de jurisdicción nacional deberán aplicarse los protocolos respectivamente elaborados por el Comité de Crisis Prevención Covid-19 para el transporte automotor y el transporte ferroviario", según el texto oficial.

Transporte dispuso también que las empresas operadoras de servicios de transporte automotor para el turismo nacional y las permisionarias de servicios de transporte automotor de carácter público, de tráfico libre y ejecutivo, "podrán continuar prestando los servicios de traslado de trabajadores esenciales de actividades exceptuadas del aislamiento social, preventivo y obligatorio".

Los pasajeros que necesiten usar esos servicios deberán gestionar el Certificado Único Habilitante para Circulación o exhibir la aplicación Cuidar en su teléfono celular.

De acuerdo con lo dispuesto, las frecuencias de trenes y micros de larga distancia se ajustarán a la demanda, "no pudiendo en ningún caso superar aquellas actualmente registradas para cada línea".

Los horarios de los servicios se programarán "procurando no generar aglomeraciones de personas al ascender y descender de las unidades y en la evacuación de las terminales", aclaró la resolución.

Y añadió que los vehículos de transporte automotor interurbano de pasajeros limitarán su ocupación: los de categoría "Semi Cama" podrán trasladar hasta 37 pasajeros; los "Cama Ejecutivo" hasta 26 pasajeros y los "Cama Suite" hasta 18.

En el transporte ferroviario interurbano de pasajeros, deberá limitarse la capacidad de ocupación al 60% por cada coche en servicio.

Asimismo, los grupos familiares podrán adquirir pasajes para trasladarse en "butacas adyacentes o de ubicación cercana, sin perjuicio del distanciamiento social que debe mediar respecto de los restantes pasajeros del servicio".

La resolución aclaró que los operadores de los servicios, antes de iniciarlos, deberán gestionar la conformidad de los gobernadores y del jefe de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.



PUEDEN OPERAR LINEAS

AEREAS EXTRANJERAS

A partir de lunes próximo, las aerolíneas extranjeras podrán operar sin restricciones en el país, pero sólo para transportar a pasajeros argentinos que deban viajar al exterior, aseguró el ministro de Transporte, Mario Meoni. Según el funcionario, "hoy existe la libertad de entrar y salir del país, pero las empresas aéreas deben cumplir requisitos. A partir del lunes, los vuelos internacionales quedarán habilitados de manera directa: las compañías van a poder venir a la Argentina, o bien salir, sin ningún inconveniente".

"Pero será sólo para argentinos, ya que no van a poder ingresar turistas, porque las fronteras siguen cerradas", aclaró Meoni, en declaraciones al programa "Ruleta rusa", que conduce Nancy Pazos por FM Rock and Pop.

También afirmó que las personas que quedaron varadas "por razones de fuerza mayor" durante la cuarentena "podrán viajar".

"Estamos permitiendo ahora que (las empresas aéreas) no tengan la obligación de cumplir con el 100% de las frecuencias en los vuelos de cabotaje, porque cayó la demanda. Puede haber frecuencias semanales en vez de diarias", explicó el ministro.

Asimismo, destacó que los protocolos que se elaboraron para viajar en avión: "son sencillos. Hemos tratado de restringir la idea de hacerlos demasiado amplios, porque a veces terminan confundiendo a las personas".

"Entonces, son protocolos sencillos, que incluyen el uso de barbijos tricapas, que serán provistos por cada empresa", añadió el funcionario, quien a la vez señaló que los aviones "pueden ir con capacidad completa, porque su nivel de aireación es absolutamente diferente al resto del transporte. Y eso hace que el nivel de contagios descienda considerablemente".