Semifinal del torneo Mayor Deportes 16 de octubre de 2020 Redacción Por AJEDREZ

FOTOS F. RAFAELINA CLASIFICADOS. Gustavo Laorden, Mariano Delgado y Leonardo Moroni.

Con la organziación de la Federación Rafaelina de Ajedrez se jugó la primer Semifinal del Torneo Mayor de la Federación año 2020, en esta oportunidad y dado la situación vigente se recurrió a la modalidad on line, el ajedrez es la única disciplina que permite desarrollar competencias de este tipo dentro del contexto de pandemia que se vive desde hace varios meses. La Federación Rafaelina tomó debida de nota ello y lejos de cesar en su actividades se propuso generar una cargada agenda a lo largo del presente año con la organización de distintos torneos para todas las categorías y edades.

El Torneo Mayor de Rafaela fue desde siempre el máximo galardón que todo ajedrecista aspiraba y aspira, lamentablemente hacía ya algunos años no se jugaba pero en esta oportunidad y gracias a la unidad y al trabajo coordinado de distintos clubes y entidades, integrantes de la Federación se decidió volver a organizarlo.

La primer Semifinal, de característica abierta, se jugó entre los días 19 de septiembre y 10 de octubre a través de la plataforma lichess.org por sistema suizo a siete rondas con un ritmo por partida de 40 minutos más 10 segundos de adición por cada jugada, siendo árbitro principal del evento el árbitro Fide Lisandro Ercole.

Participaron 33 jugadores representando a clubes rafaelinos como ser Atlético Rafaela y Sociedad Espeñola y otros de la zona tales los casos de Círculo Aarón Castellanos de Esperanza, Liceo Municipal de Sunchales, Escuela de Ajedrez de Humberto Primo y Escuela Municipal de Ceres.

Luego de las siete rondas fue ganador de manera invicta el ex campeón rafaelino y representante de la Sociedad Española de Rafaela Gustavo Laorden quién logró reunir 6 puntos, el segundo puesto estuvo compartido por Mariano Delgado y Leonardo Moroni con 5 ½ puntos quedando ordenados de esa manera por la aplicación del sistema de desempate previsto en el reglamento.

Tanto Delgado y Moroni también jugadores de la Sociedad Española se clasificaron junto a Laorden para jugar la final del Torneo Mayor 2020, luego se ubicaron con 5 puntos 4° Diego Angelini, Sociedad Española, 5° Alejandro Krausbeck y 6° Jorge Fontanini, estos dos últimos representantes del Aarón Castellanos de Esperanza.

Otros ajedrecistas que se destacaron fueron el rafaelino Eduardo Tomassi en la categoría mayor de 60 años, los sunchalenses Gabriel Schneller y Santiago Ferrato en la categoría sub 18 y sub 14 respectivamente, mientras que el premio a mejor dama se lo adjudicó la humbertina Valentina Capovilla.

La próxima semana comenzará a jugarse la segunda Semifinal que también clasificará a otros tres jugadores. La final del torneo Mayor tiene previsto jugarse de manera presencial en el próximo mes de diciembre con ocho jugadores, seis clasificados de las dos semis más los dos mejores rankeados según el ELO Fide al 30 de septiembre de 2020, esas dos plazas corresponden al rafaelino Ignacio Raviolo y al esperancino Diego Donnet.