El "9" prepara la vuelta a entrenar

Luego de conocida la noticia de la fecha del 29 de noviembre como firme posibilidad de que se reanude el Regional Amateur, 9 de Julio empezó ayer a moverse para contactar los jugadores y ver si el lunes venidero pueden iniciarse los entrenamientos.

En este aspecto, y en la mayoría de los clubes de esta categoría sucede algo parecido, no será fácil acomodar los horarios para entrenar ya que son muchos los futbolistas que han buscado una nueva actividad laboral durante la pandemia. Por ende, el técnico Gustavo Giorgi, junto al Coordinador Marcelo Werlen y los dirigentes, empezaron a moverse en este aspecto.

Cabe acotar que del plantel de hace 8 meses, ya no cuenta con los delanteros Gastón Monserrat (transferido a la CAI de Comodoro Rivadavia) y Guillermo Funes (en Atlético de Rafaela). Cabe mencionar que el lateral volante zurdo Nahuel Speck y el volante izquierdo Luciano Pogonza volvieron a la Crema, aunque no se descarta que puedan regresar al León.



CUESTIONES A RESOLVER

Junto al ok oficial de AFA para la fecha que se maneja, también se espera por certezas en cuanto a los protocolos para los encuentros. Lógicamente, los clubes de esta categoría no pueden ser medidos con la misma vara que los de las categorías profesionales, caso Liga Profesional o Primera Nacional. El tema de los 36 hisopados antes de cada partido es un caso, con una cuestión económica lógica de por medio.

No menos trascendente, claro, es ver el formato que se utilizará. Ayer se conocieron declaraciones del presidente de Racing de Córdoba, Manuel Pérez, que afirmó: “mandamos un formato de torneo de ocho zonas y luego buscar una burbuja con todos los clasificados. Se va a jugar un torneo corto de dos meses”.