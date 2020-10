D'Onofrio pedirá jugar de local en Ezeiza Deportes 16 de octubre de 2020 Redacción Por RIVER

BUENOS AIRES, 16 (NA). - El presidente de River, Rodolfo D´Onofrio, anunció ayer que solicitará a los dirigentes que encabezan la Liga Profesional (Primera División) de fútbol que su equipo actúe como local en el predio que tiene en la localidad bonaerense de Ezeiza, ante la imposibilidad de utilizar el estadio "Monumental" por refacciones.

La intención de D´Onofrio es convencer al presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, y los responsables de la televisación de los partidos, algo que no logró con Conmebol, por lo que debió usar su localía en el estadio "Libertadores de América" de Independiente de Avellaneda.

El objetivo es que el club no tenga que gastar más dinero en alquiler y jugar sus partidos de local en una de las canchas de su predio de Ezeiza, mejorando condiciones edilicias para su transmisión.

"Es un tema que vamos a resolver en los próximos días.

Tenemos la intención de hacerlo en el River Camp, lo hablaremos con la Liga, y también con la televisación para que vean la capacidad técnica", avisó D Onofrio en declaraciones radiales.

Una situación similar habían anticipado que intentarían hacer, por ejemplo, Rosario Central, imitando lo que ocurrió con el Real Madrid en España, que juega en su ciudad deportiva y no en el "Santiago Bernabeu", por refacciones.

"Si lo autorizan podemos armar rápidamente una estructura especial sobre los laterales del campo principal para las cámaras, ya que técnicamente está en condiciones, y ubicar lonas especiales para el tema de los sponsor", agregó.

La primera etapa de remodelaciones en el estadio "Monumental" estaría lista en febrero próximo, luego de quitar la pista de atletismo, mejorar las condiciones del campo de juego y preparar una segunda instancia donde ampliará las tribunas para aumentar su aforo de público.



El reemplazante

de Martínez Quarta



Mientras tanto, River prepara su retorno a la Copa Libertadores de la próxima semana, donde el entrenador Marcelo Gallardo tiene como principal desafío encontrar el reemplazante del marcador central Lucas Martínez Quarta, vendido a la Fiorentina de Italia.

En la lógica, el paraguayo Robert Rojas y el chileno Paulo Díaz, que retornaron de sus participaciones con sus Selecciones en el inicio de las Eliminatorias, deberían ser quienes se disputen el lugar en la zaga de River junto a Javier Pinola.

El primer partido que deberá afrontar el "Millonario" será el próximo martes ante la Liga de Quito, en el cierre del grupo D de la Copa Libertadores en la cancha de Independiente.

La otra chance es que Gallardo vuelva a optar por una línea de tres defensores con Pinola, Rojas y Díaz, para adelantar a los laterales hasta la zona media, resignando algún volante o delantero, aunque aparece menos probable.

El plantel del "Millonario" volvió a entrenarse este jueves en el predio "River Camp", con Fabricio Angileri y Jorge Moreira con tareas diferenciadas, y a la espera de los hisopados que son exigidos por la Conmebol.