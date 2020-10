La UNRaf abre sus inscripciones 2021 con dos nuevas carreras y un posgrado

Se trata de las Licenciaturas en Bioinformática y en Agroinformática que tienen como título intermedio a la Tecnicatura Universitaria en Análisis de Datos. Además, se suma la Especialización en Docencia Universitaria en respuesta a una demanda histórica de los profesionales que se desempeñan como profesores en ese nivel educativo. Con las nuevas incorporaciones, esta Universidad Pública suma 16 propuestas formativas innovadoras con una fuerte perspectiva tecnológica y emprendedora, vinculadas al territorio de Rafaela y la región. Es posible inscribirse desde el 19 de octubre a través de www.unraf.edu.ar y realizar consultas en [email protected] El 2020 será recordado en el ámbito universitario por las circunstancias de la pandemia de COVID 19 que instaló nuevas prácticas académicas y potenció otras que ya estaban en marcha, relacionadas con la enseñanza virtual. Pero particularmente en la Universidad Nacional de Rafaela (UNRaf), este año será también mencionado por el de intenso crecimiento institucional experimentado. Mientras el cursado y los exámenes se desarrollan con fluidez a través de su Campus Virtual, el primer edificio del nuevo Campus está en una etapa muy avanzada y ya se llamó a licitación para el segundo edificio, esta Universidad Pública anuncia la apertura de sus inscripciones con la noticia de la ampliación de su oferta académica con dos nuevas carreras de grado con titulación intermedia que representan una nueva apuesta para posicionarse en la frontera tecnológica y del conocimiento.Las nuevas carreras se encuadran dentro del perfil general de la oferta académica de la UNRaf que incluye propuestas formativas no tradicionales, con una fuerte incorporación de nuevas tecnologías, orientadas a formar profesionales innovadores y emprendedores que puedan adaptarse a los nuevos desafíos del presente y del futuro. Así, se incorporan las Licenciaturas en Bioinformática y en Agroinformática (ambas de 4 años) que tienen un título intermedio común de Tecnicatura Universitaria en Análisis de Datos (2 años y medio).La inscripción para estas dos nuevas Licenciaturas y todas las carreras de grado y pregrado se realiza en www.unraf.edu.ar hasta el 12 de febrero de 2021 inclusive. A través de la misma web puede accederse a toda la información sobre el plan de estudio, el campo de acción profesional y un video explicativo a cargo de los directores de cada carrera. Además, hay información sobre las becas a las que pueden postularse las y los estudiantes de esta casa de estudios, así como también la posibilidad de aprender idiomas, hacer deportes y participar de intercambios internacionales.La UNRaf es una Universidad Nacional y como tal, es pública y gratuita. Es posible inscribirse con materias adeudadas de la escuela secundaria. No obstante, la fecha límite para presentar el certificado de estudios secundarios completos es el último día hábil del mes de abril del año de ingreso a la Universidad, sin excepción.Las inscripciones para la Especialización pueden realizarse desde el 19 de octubre hasta el 18 de diciembre de 2020 inclusive en www.unraf.edu.ar. Es arancelada y con cupos limitados. La duración es de 18 meses distribuidos en tres semestres más la realización de un trabajo final. Los contenidos se desarrollarán en tres áreas o enfoques: Política Universitaria, Pedagogía Universitaria y Docencia Universitaria. Para hacer consultas específicas sobre esta propuesta, es posible escribir a [email protected] Este primer posgrado de la UNRaf se propondrá fortalecer la formación de los profesionales que ejercen la docencia en este nivel educativo para así realizar transformaciones reales en sus prácticas específicas. De esta manera, la propuesta buscará también consolidar la excelencia académica de las universidades, destacando el valor de la pertenencia y la participación vinculada al territorio e incorporando nuevas funciones tales como la investigación y la extensión.La Especialización brindará respuesta a una demanda histórica de la comunidad universitaria ya que, en la actualidad, los profesionales que se desempeñan como docentes en cada una de las cátedras no cuentan con una alternativa de formación docente específica para este nivel educativo en la región. Así, se pretende jerarquizar la enseñanza ofrecida a los estudiantes incorporando herramientas pedagógicas con diferentes miradas que incluyen la diversidad de identidades, las nuevas tecnologías y las actuales perspectivas profesionales hacia el futuro.El posgrado cuenta con el reconocimiento oficial y validez nacional otorgada por el Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Nación mediante Resolución N° 3645 de 2019. El lanzamiento de esta Especialización en Docencia Universitaria reafirma el compromiso de la UNRaf con el desarrollo educativo de Rafaela y la región y contribuye a colocar a esta casa de estudios como referente en este campo de conocimientos. En este sentido, en 2020, además, esta casa de estudios sumó la apertura del cursado del Ciclo de Complementación Curricular de Licenciatura en Educación en El Trébol y San Jorge, una acción que reúne esfuerzos de integración institucional para el fortalecimiento de los aprendizajes en las escuelas y la jerarquización docente.