Con vivos y repetición de shows

A través del ciclo que semana a semana ofrece el Ministerio de Cultura de Santa Fe, entre el jueves 1° y el domingo 4 de octubre se pudo disfrutar de la presentación de artistas desde Reconquista, Rosario, Santa Fe y Venado Tuerto.

La propuesta del Ministerio de Cultura de la provincia, que se lleva a cabo semana a semana sin público presencial, puede ser vista por el sistema de streaming, en directo por 5RTV, el canal público, y las redes del Ministerio.

Por las disposiciones del Gobierno de Santa Fe de “distanciamiento social, preventivo y obligatorio” en distintos puntos de la provincia, el Ministerio de Cultura decidió compartir una selección de shows ya grabados en diferentes espacios y modificó el formato. En la capital provincial, General Lagos, Rosario y Venado Tuerto se repusieron espectáculos ya emitidos, y desde la Perla del Norte se pudo apreciar en vivo, desde el Teatro Español.

El ciclo permite a los artistas, a pesar de que son reposiciones, usar un sistema de “gorra virtual” para monetizar sus shows, ya que el público puede adquirir tickets y así colaborar, aunque no es obligatorio.

Los shows de este fin de semana fueron grabados en el Teatro Español de Reconquista; Plataforma Lavardén de Rosario; el Centro Cultural Provincial Paco Urondo, de la ciudad de Santa Fe y el Teatro Provincial Ideal de Venado Tuerto.



Reconquista

El jueves 15 de octubre, a las 21.00, desde el Teatro Español, se podrá ver Alma Negra, banda de cumbia santafesina al estilo de piano y acordeón. Nacida el 3 de octubre de 2017, integrada por músicos de muchísima trayectoria, oriundos de "La perla del norte", ciudad de Reconquista.

Luego será el turno de Olmeños, un trío vocal masculino de folclore tradicional argentino de la localidad de Fortín Olmos, fundado hace 4 años y con recorrido por distintos festivales regionales. Está conformado por Federico Riva, Juanchy Banega y Juan Carlos Romero. Con un invitado especial kuky Peralta de Intiyaco en violín.



Venado Tuerto

A las 22.00, desde el Teatro Ideal, llega el grupo La Sasasa, que surgió con la intención de rescatar las grandes orquestas típicas. Su repertorio incluye tarantelas, fox-trots, polkas y pasodobles, todas atravesadas fuertemente por algo de rock, ska y música gitana, con la idea es traer a la actualidad el estilo y las canciones que escuchaban y hacían bailar a nuestros abuelos.



Rosario

El viernes 16 de octubre, a las 21.00, en el marco del ciclo “Música de Cámara”, se repondrá en la Plataforma Lavardén las performances de Iván Tarabelli y Maia Basso.

Tarabelli es docente de Sonido en la EPCTV, músico, tecladista, compositor y arreglador. Ha recorrido escenarios de todo el país desde comienzos de los `80 junto a Jorge Fandermole, Liliana Herrero, Lucho Gonzalez, y Juancho Perone entre otros. Compuso y grabó la música de largometrajes de G. Postiglione, H. Molina, C. Perrin y H. Grosso.

En tanto, Maia es compositora y productora de música electrónica residente en Rosario. También integrante del trío electrónico Aguaviva, en su formato solista se presenta en un set 100 por ciento hardware de sintetizadores, máquinas de ritmo, procesadores de voz y samplers. Moviéndose entre la indietronica, la canción y el electropop, invoca un mundo sensible, intimista, personal, social y político.

El sábado 17 de octubre, a las 21.00, será el turno de La 2X4 Rosarina, una formación nacida en 2012 que se propone difundir el tango “desde el interior” del país. Así lo concibe su voz y cabeza visible, Martín Piñol, quien asegura que buscan “mostrar a Rosario como ciudad del tango”.

Luego llegará A Cara Lavada, grupo vocal de Rosario que interpreta y reversiona clásicos del cancionero popular argentino y latinoamericano con la impronta del coro típico de murga uruguaya. Tangos, boleros, folklore, candombe y rock nacional.

El domingo 18 de octubre, siempre a las 21.00, se repetirá el show de Mula, banda que pisa fuerte desde sus inicios, en 2018. Con melodías pegadizas y letras pensadas, se encuentran desde diferentes ramas del rock, mayormente del punk, grunge y alternativo. Matías Huergo, Maxo Giménez, Juan Manuel Oviedo y Maximiliano Giannazzo, componen la agrupación.

Acto seguido se repondrá el recital de Kiss In Time, quienes no se caracterizan, como lo hacen los originales, con maquillaje y trajes distintivos. Sólo ponen énfasis en la música. Interpretan grandes éxitos para público masivo y otras canciones que los fanáticos valoran, temas muy puntuales y que la agrupación Kiss nunca tocó en vivo.

Sus seguidores incluyen gente que nunca fue fan de los neoyorquinos. El periodo que evocan va desde los años 70 hasta comienzos de los 80. Una década fundamental para un referente que marcó una era.



Santa Fe

Hoy, viernes, a las 22.00, en el Centro Cultural Provincial Paco Urondo, se presentará el espectáculo del Ensamble Espacial, grupo formado en 2019, que aborda composiciones instrumentales originales y música de compositores contemporáneos que nos inspiran como Mariano Otero, Jan Garbarek, Pedro Martins, entre otros.

A continuación actuará Latitudes, un grupo que comenzó como trío, formado a principios de 2017, con composiciones propias y utilizando ritmos latinoamericanos (samba, bossa, candombe, chorinho y algunos más autóctonos) explotando las distintas corrientes de cada uno de los músicos que forman la banda pero siempre dentro de un lenguaje jazzístico con un importante espacio para la improvisación dentro de las composiciones y arreglos.

Ahora, como quinteto, se agregan muchos más colores y variedad de dinámicas que lo hacen una propuesta más versátil aún. Latitudes lanzó su primer álbum en enero de 2020 titulado “Tiempo de Espera”.

El sábado, a las 22.00, Gisella Trento, música, cantante y cantautora argentina, siempre inquieta, amante del jazz, el blues y el soul, tendrá su show. Actualmente, integra los grupos Paralelus y La Naranja de Santa Fe, junto al reconocido y querido Pollo Saez. Finalmente, logra consolidar la banda junto a destacados músicos de la ciudad que la acompañan en su carrera de solista.

La seguirán Fulanas, agrupación nacida en Santa Fe en 2015, formada por Fabiana Paulón (voz principal y guitarra) y Sofía Angeloni (teclados y coros). Luego se agregaron los demás músicos, que serían nuestros Menganos, Sebastián Arredondo en Batería, Cristian Figueredo en bajo y Roy Muñoz en primera Guitarra.

El domingo 18 de octubre, siempre a las 22.00, llegará al escenario del Paco Urondo “Enamorarte o nada”, jam de músicas y lecturas presentado por Claudio Chiuchquievich. El libro fue publicado en 2015 por Ediciones Del Garito.

Luego llegará el show de Plural Trío, originado en Santa Fe en 2018, e integrado por Pablo Aristein en saxos y clarinete, Sebastián López en guitarras y Luciano Casas en batería.

El grupo parte del concepto de indagar en la improvisación libre sin perder la esencia de la canción. Los conciertos mezclan dichas composiciones junto a pequeñas improvisaciones que van conduciéndose entre los temas a modo de obertura y cierre de la música previamente escrita.