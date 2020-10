El Concejo aprobó la ordenanza sobre construcción sustentable Locales 16 de octubre de 2020 Redacción Por Fue en la sesión virtual desarrollada ayer por la mañana donde además recibieron aprobación otras iniciativas y se gestó un debate a partir de una Minuta de Comunicación presentada por Cambiemos fuera de término sobre impulsar Test de Olfato.

FOTO PRENSA BLOQUE PJ OFICIALISTAS. Los concejales del bloque del PJ, Jorge Muriel, Brenda Vimo y Juan Senn.

El Concejo Municipal aprobó ayer por la mañana en la sesión ordinaria realizada a través de zoom, la ordenanza elevada por el Departamento Ejecutivo Municipal, para autorizar la utilización de sistemas de construcción sustentable mediante la aplicación de estrategias bioclimáticas, por medio del uso de tecnologías o métodos debidamente certificados, para los inmuebles destinados a viviendas.

Esta ordenanza implica para quien opte por este tipo de construcción una reducción de hasta 60% en el pago del Derecho de Edificación, dependiendo de la clase de eficiencia energética, calculada según parámetros definidos en la Ley Provincial N.º 13.903.

La concejal Brenda Vimo, fue la encargada de informar sobre este proyecto y destacó “la importancia de promover e implementar medidas de eficiencia energética en las construcciones, logrando un menor consumo y contribuyendo a la diversificación de la matriz energética de la ciudad.” Además, agregó: “en un contexto donde el mundo entero está atravesando una crisis ambiental, se hace fundamental implementar medidas locales, generando normativas y políticas de Estado.”

Por su parte el edil Jorge Muriel, manifestó: “En la actualidad existen nuevos materiales, y otros no tan nuevos, que, junto con ajustes en el diseño, permiten un gran aprovechamiento térmico y que, en el largo ciclo de vida de las construcciones, brindan grandes ahorros de energía, económicos y brindan mayor confort para los habitantes del hogar”.



OTROS PROYECTOS

En la sesión realizada ayer también recibió su aprobación el proyecto de Resolución presentado por el concejal del FPCyS (PDP), Lisandro Mársico, formulando un pedido a la empresa Aguas Santafesinas S.A. (ASSA) para que disponga la extensión de la bonificación del 70% de descuento en las facturas que les llegan a los titulares de hoteles, moteles de alojamiento, centros de convenciones, bares y restaurantes que posean medido su consumo. Además, solicita que la medida sea retroactiva al mes de abril.

En tanto la concejal Alejandra Sagardoy fue la encargada de impulsar un proyecto para declarar al mes de octubre como el “Mes de la Concientización de Cáncer de Mama”. El objetivo es que a partir de esta aprobación, el Ejecutivo lleve adelante diferentes actividades y medidas para concientizar acerca de esta enfermedad.

Finalmente se trató una minuta de comunicación ingresada fuera de término y que fue impulsado por el bloque de Cambiemos, y que se aprobó sobre tablas, referido a promover la utilización del test de olfato, para la detección de Covid-19 en Rafaela.

Ese fue un momento de la sesión en la que se generó algún cruce ya que desde el oficialismo argumentaron que debería haberse dado a conocer antes para debatirlo en profundidad.

El concejal del PJ Juan Senn sostuvo al respecto: “Es bueno sumar ideas, pero debemos tener en cuenta el contexto actual. Hay temas que merecen más días de análisis para lograr aprobar un proyecto que tenga los resultados que se busca en su espíritu”.

En tanto, Muriel señaló que “es una Minuta, es un pedido, puede ser una herramienta más, pero el Dr. Martín Racca (subsecretario de Salud del Municipio) en la nota que hoy cité publicada en Diario La Opinión, dice muy claro que si uno tiene pérdida del gusto y el olfato, cualquiera de los dos síntomas, no es necesario hacer un hisopado ya que te declaran positivo. Ahora, el test puede dar a lo mejor de 10 personas a 3 o 4 negativos y son positivos, o asintomáticos. Eso me parece lógico al igual que lo que planteó Brenda Vimo, ella como médica y desde lo científico, sosteniendo que esto puede contribuir a una relajación de esa persona. Puede ser una herramienta más en un momento difícil. No es la solución y no ameritaba ser tratado sobre tablas sino poder ser discutido con el Ejecutivo”, indicó el edil.



RECONOCIMIENTO AL

DR. JORGE BELLO

Por otra parte, al iniciar la sesión la concejal Brenda Vimo pidió la palabra para reconocer al Dr. Jorge Bello, quien falleció a causa de COVID – 19. “Hemos perdido la presencia física del Dr. Jorge Bello, un emblema del Hospital de nuestra ciudad que ha trabajado toda su vida allí, acompañando a los profesionales que ahí estábamos, mostrando su humanidad y sencillez”, expresó Brenda Vimo

Por otra parte, comentó que esta muerte es una de las tantas secuelas que está dejando esta pandemia. “A través del Concejo Municipal, quiero dejar el reconocimiento público, mandar las condolencias y un fuerte acompañamiento a su familia, como a todas las personas que han fallecido en este último tiempo a causa del Covid - 19”, finalizó la concejal.