Vecinales colaborarán con el primer nivel de salud Locales 16 de octubre de 2020 Redacción Por El intendente Luis Castellano le propuso a la Federación de Entidades Vecinales trabajar en conjunto para fortalecer la asistencia a aquellas personas que estén afectadas o presenten síntomas por coronavirus así como también brindar información preventiva sobre el dengue.

FOTO PRENSA MUNICIPAL ACUERDO. El intendente junto a los vecinalistas durante la reunión en el Viejo Mercado.

En la búsqueda de fortalecer el primer nivel de salud en el territorio, aunar esfuerzos y lograr mayor espíritu solidario ante el coronavirus y el dengue, el intendente Luis Castellano, junto a parte de su equipo, y representantes de la Federación de Entidades Vecinales (FEV), encabezados por su presidente, Javier Grande, analizaron la idea, propuesta desde el Ejecutivo, de llevar a cabo una labor colaborativa que permita conocer y asistir a los vecinos y las vecinas de nuestra ciudad en cada necesidad que les surja tanto en el aspecto individual como familiar en el marco de la emergencia sanitaria.

Castellano expresó que la idea es coordinar entre el Municipio y las vecinales un trabajo en el territorio que le permita a cada habitante de cada barrio informar sobre posibles síntomas de contagio por coronavirus o dengue de una manera más ágil, logrando minimizarlos.

En este caso, la labor propuesta no se limita a informar sino a generar cercanía para facilitar una respuesta acorde a las distintas necesidades de asistencia que pudiesen surgir y que el vecino o vecina encuentre en la vecinal de su barrio una herramienta más para facilitar el proceso.

Del encuentro, que se concretó en el Complejo Cultural del Viejo Mercado también participaron la jefa de Gabinete, Amalia Galantti; el subsecretario de Salud, Martín Racca; la secretaria de Ambiente y Movilidad, María Paz Caruso; la secretaria de Obras y Servicios Públicos, Bárbara Chivallero; el subsecretario de Servicios Públicos y Transporte, Franco Sanmartino; la coordinadora de Vecinales, Vanesa Macagno y representantes de vecinales integrantes de la FEV.



SITUACIÓN SANITARIA

Por su parte, Martín Racca brindó a los vecinalistas un cuadro de la situación sanitaria de nuestra ciudad y cómo desde el Estado local, con el apoyo de la Provincia y la Nación, se vienen desarrollando diferentes gestiones y acciones para dar respuesta al sistema de salud en materia de infraestructura y recursos humanos ante la presencia del coronavirus.

Particularmente, aludió a la convocatoria que realizó el Municipio para que profesionales de la salud se sumen a los equipos de trabajo del Hospital.

Además, el secretario subrayó que, en el mensaje de prevención contra el dengue, el rol de las vecinales es fundamental ya que son quienes tienen la posibilidad de transmitir a cada vecino y vecina que el único método es eliminar de los patios de las casas cualquier elemento que no se utilice y que pueda acumular líquido para que se críe el mosquito transmisor.



TRABAJO CONJUNTO

A su tiempo, Amalia Galantti, dijo que la reunión con los integrantes de la FEV “fue muy positiva y nos deja una agenda de trabajo conjunto. Para las próximas semanas vamos a estar sumando al resto de las comisiones vecinales”.

Galantti expresó: “Queremos trabajar coordinadamente respecto al COVID-19 y las personas que deben estar aisladas. Sabemos que las comisiones vecinales son el primer contacto con los vecinos y queremos colaborar con ellos y que nos ayuden a nosotros a llegar a los que tengan síntomas y tengan alguna dificultad en su aislamiento para poder asistirlos y acompañarlos”.

“Por otro lado, estuvimos conversando acerca de la campaña de dengue que iniciamos hace un mes de una forma que, tal vez, no es la que hubiéramos querido, ingresando a cada patio como lo habíamos hecho en marzo antes de la pandemia, pero acá, otra vez, la predisposición de las comisiones vecinales ha sido excelente”, manifestó.



VECINALISTAS

Luego del encuentro, Daniel Bulacio, presidente de la Comisión Vecinal de barrio Villa Podio, dijo: “Nos llevamos expectativas de empezar a trabajar en grupo. Hoy trabajar en el marco del coronavirus es más complejo, pero al tener los contactos de cada secretario, les enviamos la información”.

Asimismo, Valeria Gutiérrez, presidenta de la Comisión Vecinal de barrio Fátima, expresó: “Es muy bueno trabajar en conjunto con el Municipio y poder llegar a los vecinos con un mensaje unificado. Estoy muy contenta de haber participado de la reunión y que puedan trabajar, en conjunto, las comisiones vecinales, la Federación y el Municipio. Nosotros tenemos el vínculo con el vecino y queremos ayudar al Municipio”.