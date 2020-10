Municipales aceptaron la oferta de aumento salarial Locales 16 de octubre de 2020 Redacción Por Los sindicatos que integran la Festram aceptaron, por unanimidad, el acuerdo paritario, por lo que llega a su fin un conflicto que incluyó varios días de paro.

FOTO FESTRAM VOTO A FAVOR. Darío Cocco, de Rafaela, entre los participantes del Plenario en el que se acepto la propuesta salarial.

Con la presencia de representantes de los 40 sindicatos que agrupan a los trabajadores municipales de la Provincia de Santa Fe, Festram puso a consideración el acta firmada con los representantes de los intendentes y presidentes comunales durante la reunión del miércoles y la decisión fue aceptar la propuesta que implica el pago de una suma no remunerativa y no bonificable de 15 mil pesos en tres cuotas y un incremento salarial del 18 por ciento en diciembre y otro 2 por ciento en enero.

Según informó anoche la Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales (Festram), con la participación de los gremios de Rosario, Rafaela, Santo Tomé, Capitán Bermúdez y la moción debidamente apoyada por Villa Gobernador Gálvez y Reconquista, el Plenario de Secretarios Generales aprobó por unanimidad y aclamación el acuerdo paritario suscripto en el marco de la Secretaría de Integración y Fortalecimiento Institucional de la Provincia, contando también con la presencia del secretario de Trabajo, Juan Manuel Pusineri y del ministro de Gestión Pública, Rubén Michilg para facilitar las negociaciones.

De los 43 Sindicatos afiliados a Festram, sólo estuvieron ausentes ASOEM Santa Fe, Sitram El Trébol y Sitram San Cristóbal, aunque este último había adelantado su apoyo al acuerdo paritario. De esta manera se pusieron a consideración los 10 puntos del Acta Paritaria que fijó acuerdos sobre los temas demandados oportunamente por Festram.

En particular, y en relación a la política salarial se aprobó lo siguiente:

* Una suma fija no remunerativa y no bonificable de $5.000 para el personal activo, correspondiente a los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2020. El monto del mes de septiembre se abonará por planilla complementaria y los correspondientes a octubre y noviembre se pagarán junto con los haberes de cada uno de esos meses. Asimismo, los Jubilados y Pensionados en idénticas fechas cobrarán una retribución de $ 3.000.

* Un aumento del 20% (veinte por ciento) sobre la política salarial vigente en cada jurisdicción. Este aumento del 20% se abonará en 2 tramos: 18% en diciembre de 2020, complementando el restante 2% con los haberes del mes de enero de 2021. Este incremento del 20% es remunerativo y bonificable, real y efectivo, que también recibirán los Jubilados y Pensionados según cada régimen previsional.

Este acuerdo, que corresponde a la política salarial del año 2020 para el personal de todos los municipios y comunas de la Provincia de Santa Fe, pone punto final a un conflicto que se agravó desde agosto pasado cuando la Festram implementó un plan de lucha que incluyó paros de 48 y 72 horas en reclamo de la recomposición salarial.