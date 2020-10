Continúa la toma de Guernica Nacionales 16 de octubre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 16 (NA). - La Justicia aseguró que por el momento "no hay fecha cierta de inicio" del desalojo de Guernica, mientras el gobierno de Axel Kicillof continúa la negociación con las familias que aún permanecen en el predio.

"Hoy no se hace el desalojo. No hay fecha cierta del procedimiento", señaló el fiscal Marcelo Romero, quien precisó que "todo depende ahora de la logística policial".

El desalojo iba realizarse durante la mañana de ayer, tras las dos postergaciones solicitadas por el gobierno de Kicillof, pero por ahora no hay fecha específica, ya que puede ser entre el 15 y el 30 de octubre.

Fuentes del Ejecutivo bonaerense indicaron a Noticias Argentinas que continuarán "negociando" con aquellas personas que aún permanecen en el predio, dado que buscan "una salida pacífica y reubicar a las familias".

En ese marco, el ministro de Desarrollo de la Comunidad provincial, Andrés "Cuervo" Larroque, remarcó este miércoles que "el 80 por ciento de las familias ya fueron reubicadas".

Larroque advirtió en reiteradas ocasiones que el desalojo pacífico estaba siendo "resistido por organizaciones de izquierda", a quienes acusó de tener una "actitud demencial".

"Lo que están haciendo esas organizaciones es dilatar el proceso para estar encima de la nueva fecha de desalojo, a los efectos de dificultar el conflicto. Ponen trabas y amenazan a la gente", describió el ministro bonaerense.