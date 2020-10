Marc Márquez tampoco volverá el fin de semana Deportes 15 de octubre de 2020 Redacción Por La idea del piloto español sería reaparecer el 8 de noviembre

BUENOS AIRES, 15 (NA). - El piloto Stefan Bradl será nuevamente el reemplazante del lesionado Marc Márquez en el Gran Premio de Aragón que se llevará a cabo el próximo fin de semana en el marco de la décima fecha del Mundial de MotoGP. Así lo confirmó Honda por lo cual el corredor oriundo de la ciudad española de Cervera que fue seis veces ganador del campeonato de MotoGP (2013, 2014, 2016, 2017, 2018 y 2019) ya no tendría posibilidades de defender el título en la competencia de motociclismo.

El pasado 22 de agosto Honda anunció que Marc Márquez iba a ser baja por un periodo de dos a tres meses tras romperse la placa que sujetaba su brazo derecho lesionado, pero la idea del piloto, junto con su entorno y equipo, es la de reaparecer el próximo 8 de noviembre cuando se celebre el GP de Europa en Valencia.

En caso de llegar a correr en el citado certamen, Márquez podría disputar las últimas carreras del año y poner a prueba a los candidatos a sucederle en el trono, pero la decisión de volver a las pistas dependerá de los progresos en la rehabilitación de su brazo derecho y de las pruebas médicas a las que se somete periódicamente.

Según informó el medio español La Vanguardia, si en la próxima revisión que pase Márquez con el equipo médico del doctor Xavier Mir, que fue el que lo operó las dos veces, el resultado es satisfactorio, su reaparición se podría adelantar al Gran Premio de Teruel, que se celebrará en el circuito de Motorland del 23 al 25 de octubre.

En tanto, el piloto español aún tiene la posibilidad matemática de ser campeón, ya que faltan cinco carreras por disputarse (las dos de Aragón, las dos de Valencia y la última en Portimao), hay 125 puntos en juego y el actual líder de la general, Fabio Quartararo, solo atesora 115 puntos, la cifra más baja de la historia de MotoGP en nueve carreras.

El GP de Aragón se pondrá en marcha el próximo viernes con los dos ensayos libres mientras que el sábado se llevará a cabo el tercer entrenamiento y la clasificación y el domingo se disputará la carrera principal.



CON PUBLICO EN PORTUGAL

Los organizadores del Gran Premio de Portugal esperan poder contar con 30.000 espectadores en la última cita de la temporada del Mundial de MotoGP que se llevará a cabo el 22 de noviembre en el Autódromo de Portimao, circuito que formará parte por primera vez del calendario de la competencia.

Durante la presentación del Gran Premio, el director del trazado, Paulo Pinheiro, señaló que se encuentran trabajando para que se pueda poner a la venta la mitad del aforo, unos 30.000 espectadores. De los once grandes premios disputados hasta ahora (diez de MotoGP), sólo en la doble visita a Misano y en la de Le Mans hubo una cantidad reducida de público en las gradas, siempre por debajo de las 10.000 personas diarias, lo que permitió en las citas en el Circuito Marco Simoncelli llegar a unos 25.000 fans sumando los tres días de gran premio.

En el resto de eventos no hubo público, como tampoco lo habrá en los dos fines de semana de Aragón (18 y 25 de octubre) y tampoco habría en la doble cita de Valencia (8 y 15 de noviembre).