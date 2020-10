Posible fecha: 29 de noviembre Deportes 15 de octubre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

Tras la reunión de ayer entre Matías Lammens y Chiqui Tapia, el panorama también se aclaró para el Regional Amateur. El torneo se reanudaría el 29 de noviembre, mientras que el Federal A lo haría una semana antes, es decir el 22. Esto estará atado al avance de la pandemia y las habilitaciones necesarias en cuestiones de logística.

Lo cierto es que ahora hay respuestas más firmes de la intención de darle un panorama a los más de 20 clubes que hace unos días enviaron una carta al Consejo Federal pidiendo precisiones para el campeonato, entre ellos Ben Hur y 9 de Julio (en ese momento no firmó Brown de San Vicente, aunque tiene también la intención de jugar).

Respecto al Federal A, solamente no continuarán jugando el torneo estos cuatro clubes: Crucero del Norte, Ferro de General Pico, Gimnasia de Concepción del Uruguay y San Martín de Formosa, que decidieron renunciar, recordando que no había sanciones dado el tema de la pandemia.