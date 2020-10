Ben Hur entrena con los jugadores del Club Deportes 15 de octubre de 2020 Redacción Por REGIONAL AMATEUR

FOTO J. BARRERA PARA MOVERSE./ El Lobo practica de acuerdo a los protocolos.

Al aguardo de lo que pueda resolver el Consejo Federal de la AFA, Sportivo Ben Hur se sigue moviendo con los jugadores del Club y nuestra ciudad que conformaron el plantel hasta mediados de marzo, de cara a la posible reanudación del torneo Regional Amateur.

"Estamos entrenando un turno por día de lunes a viernes. Vamos acomodando los horarios de acuerdo a la disponibilidad de la mayoría de los jugadores. Se complica bastante en ese sentido por que la mayoría está abocado a actividades laborales y como es lógico ante tanta incertidumbre se prioriza que cumplan con el trabajo", explicó el preparador físico César Bessone, quien comanda los trabajos ya que el entrenador Carlos Trullet no está asistiendo al ser persona de riesgo en este contexto de la emergencia sanitaria por la pandemia del coronavirus.

El único jugador que se ha sumado entre los que no se encontraban conformando el plantel al momento de la interrupción de la competencia es Gustavo Mathier, que el 30 de junio culminó su contrato con Unión de Sunchales en el Federal A.

En cuanto a la modalidad de trabajo, Bessone explicó que "tenemos dos grupos de 12 jugadores que van entrenando desdoblados de acuerdo al protocolo. Carlos no está asistiendo al club, de manera tal que específicamente hacemos trabajos físicos y técnicos con pelota, nada de fútbol formal todavía y al aguardo de ver si se avanza en un panorama más claro sobre el inicio del torneo".