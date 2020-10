Josefina Zehnder espera los Futures con triunfos Deportes 15 de octubre de 2020 Redacción Por TENIS

Ver galería 1 / 2 - FOTO J.Z. SATISFACCION./ La tenista rafaelina se impuso en un torneo profesional español. PREMIACION./ Zehnder espera seguir sumando partidos de cara a los Futures.

La rafaelina Josefina Zehnder, que se encuentra radicada por su carrera tenística en Albacete, España, se impuso el reciente fin de semana en un torneo profesional de ese país en la región de Castilla La Mancha, donde estaban las mejores protagonistas de esa comunidad.

«Son torneos profesionales para ranking español y estoy muy contenta porque me sentí cómoda jugando. La falta de competencia se siente, tras la reanudación por la pandemia fue mi tercer torneo, pero de a poco vamos agarrando ritmo nuevamente», mencionó al sitio todoapulmon-rafaela.com sobre esta satisfacción deportiva.

En la semana previa había conseguido acceder a cuartos de final de un certamen español, perdiendo en cuartos de final ante la Nº20 del país.

En estos meses, a la espera de la aparición de Futures para retomar la posibilidad de competir por puntos WTA, Jose se encuentra ayudando en el Club donde trabaja su entrenador, Luis Leyendeker. «Estoy colaborando con la Escuela que tiene de competición. Estamos con chicos de temprana edad, desde 4 años, hasta adultos», explicó la rafaelina.

Si bien la diferencia importante del deporte en Europa con nuestro país y del tenis en particular, es que se está jugando, tampoco son muchas las opciones y menos aún en cuanto a los Futures de 15.000 euros en premios, como los que jugó Zehnder allá por febrero-marzo en Egipto.

«Está la posibilidad de jugar uno en Barcelona, pero todavía no está confirmado. Sí es seguro un Future que se va realizar en Castellón, en la Comunidad Valenciana, y probablemente también dispute un torneo Nacional en Murcia. Se menciona que podría haber un torneo en Madrid en diciembre, antes de mi viaje a Argentina, pero se complica porque en estos momentos la capital del país está con un rebrote importante de Covid», reseñó la tenista de nuestra ciudad sobre el panorama que se avecina hasta fin de año.