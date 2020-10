Colsani continuará jugando en Ciclista Deportes 15 de octubre de 2020 Redacción Por BASQUETBOL

Ciclista Juninense anunció oficialmente la contratación, por segunda temporada consecutiva, del rafaelino Ignacio Colsani para disputar la Liga Argentina de Básquetbol. El pívot de 22 años y 2,01 m., de buenos números en la frustrada campaña 2019/20 por la pandemia del coronavirus, se convirtió en la novena ficha para un competitivo plantel que estará a la cabeza del experimentado entrenador Daniel Jaule.

El proyecto de los bonaerenses abarca fundamentalmente para la edición que comenzaría en el inicio de 2021, un plantel con mayoría de jugadores de Junín. De hecho, Colsani y el base sanvicentino Alejo Britos (que venía de jugar el Federal en Independiente de Neuquén), serían los únicos nacionales no oriundos de esa ciudad. Además, ya se hicieron oficiales las contrataciones de los dos extranjeros: el pivot Derrick Woods y el escolta Desmond Kennedy, lo cual denota un claro objetivo de pugnar por el ascenso a la Liga Nacional.



NADA SOBRE EL FORMATO

La ADC evalúa jugar la Liga Argentina con 32 equipos, es decir, cuatro más que en la temporada 19-20. Una idea es contar con 8 grupos de 4 equipos divididos en dos zonas. Una posibilidad sería jugar entre dos zonas (Ejemplo Zona "A" vs "B") en un fin fin de semana. De tal manera, en cuatro fines de semana se podría jugar los 15 partidos de cada zona (el último fin de semana jugarían los de la misma zona entre sí).

Todavía no se saben cuales serán los equipos, Oberá dejó la categoría (aún Estudiantes de Concordia a quien le compró plaza no hizo oficial su presencia) y varios elencos de Torneo Federal que aspiran a ser parte. Hay muchas dudas respecto de elencos del Sur sobre su participación.