Se incendió una máquina en el Parque Industrial Policiales 15 de octubre de 2020 Redacción Por SUSTO EN LA NOCHE DE AYER: NO HAY HERIDOS

FOTO LA OPINION ZAPADORES. Llevaron adelante una gran labor extinguiendo el foco ígneo tempranamente.

Eran las 21.50 de la noche de ayer miércoles cuando el ulular de sirenas de todo tipo encendía las alarmas de que algo grave estaba sucediendo en el sector noroeste de la ciudad.

Tras una consulta con fuentes calificadas, se pudo saber que en una primera instancia emanaba humo desde la ventilación superior de la empresa denominada Looping S.A., ubicada en la intersección de calles Acastello y Chiapero, en pleno Parque Industrial de la ciudad de Rafaela.

Arribados los Bomberos Zapadores del Cuartel Central al lugar, con su jefe el comisario Esteban Santa Cruz, procedieron al ingreso al galpón de la fábrica a través de la puerta principal, llegando hasta el sector afectado y pudiendo confirmar la presencia de un foco ígneo desarollándose sobre una máquina, más precisamente una prensa hidráulica; por lo que los Zapadores procedieron a un ataque inicial a través del uso de cuatro extintores de 5 kilos, finalizando la extinción, y posteriormente al enfriamiento del elemento incendiado con una línea de agua a baja presión del móvil.

Cabe destacar que las causas del siniestro ígneo se encuentran en investigación.



GRAVE INCENDIO EN

BASURAL DE SUNCHALES

Desde el lunes último, en la ciudad de Sunchales se pueden observar capas de humo que producen malestar respiratorio y en los ojos de las personas y que tiene que ver con el basural de la vecina ciudad.

Es que un importante incendio se desató el pasado lunes 12 de octubre, y hasta el momento se sigue trabajando para poder controlarlo, publicó el portal Móvil Quique. En la especie se agrega que las imágenes aéreas sorprenden por la magnitud de lo ocurrido.

Los Bomberos Voluntarios con personal del municipio sunchalense trabajan para apagarlo, pero la falta de lluvias ayudan cada vez más para no encontrarle solución al problema.



ACCIDENTES

EN RAFAELA

* Un hombre de 35 años resultó con lesiones de carácter leves, a raíz de un accidente acaecido en la intersección de Avenidas Italia y Brasil. Esta persona se conducía en una motocicleta Honda Wave y no se pudieron establecer datos sobre el conductor y vehículo restante por no hallarse en el lugar al arribo de los uniformados.

Asistieron a la víctima personal de SIES 107, Comisaria N° 1, de Protección Vial y Comunitaria y de la Guardia Urbana. Actuaciones a cargo de la Comisaria N° 13.

* Otro siniestro vial ocurrió en intersección de calle Lincoln y Avenida Luis Fanti. Formaron parte del mismo un automóvil marca Fiat Uno al mando de un hombre de 52 años y la restante parte una motocicleta guiada por un joven de 20 años, que iba acompañado con una mujer de la misma edad. Producto del siniestro el joven que conducía el birrodado sufrió lesiones en su humanidad. Intervino Personal de la Comisaría N° 15.