Florencia habría muerto por un ataque sexual Policiales 15 de octubre de 2020 Redacción Por Así lo afirmó el fiscal del caso, Carlos Zoppegni. El letrado aclaró que aún no hay elementos para detener a nadie "pero sí sospechosos". No se descarta que el autor esté vinculado a causas de violencia de género a las que acompañaba la víctima.

Carlos Zoppegni, fiscal adjunto de la Unidad Fiscal Nº 150 San Jorge, a cargo de la causa por el brutal crimen de María Florencia Gómez Pouillastrou, ocurrido en San Jorge en la madrugada del lunes último, habló con radio LT 10 de la capital provincial y brindó detalles de los primeros pasos de la investigación.

En primer lugar, el funcionario judicial sostuvo que la autopsia confirmó que María Florencia recibió múltiples traumatismos en el rostro y en el cráneo y fue rematada por un golpe, con un objeto contundente en la cabeza.

La causa está encuadrada como violación seguida de muerte mediando violencia de género, y la principal hipótesis es que la víctima sufrió un ataque sexual.

Además, el fiscal Zoppegni confirmó que encontraron el celular de la víctima, a 50 metros del cuerpo (escondido entre ramas y tierra) y al lado estaba la piedra que se habría utilizado para ultimarla.

“Con el GPS del teléfono pudimos determinar que el hecho ocurrió entre las 13.45 y las 14 de la siesta del lunes. Por las cámaras pudimos ver que ella ingresó sola a caminar por ese lugar y entendemos que fue sorprendida, porque no pudo defenderse. Por ahora, no descartamos a nadie como sospechoso. Por el momento, tenemos varias pistas y líneas de investigación. Aún no tenemos elementos para detener a un presunto autor pero si sospechas”, señaló.

Finalmente, el funcionario judicial manifestó que “no hay ninguna denuncia de ella, de ningún tipo, contra nadie. Podría haber sido una persona investigada por las actividades que María Florencia defendía y que el sujeto esté implicado. Estamos procesando la información de los teléfonos de la víctima, del marido y de la computadora de ella. No descartamos que el ataque pudiera haber sido cometido por una persona que estaba investigada por algún delito vinculado a la violencia de género, en causas que María Florencia colaboraba por su militancia y compromiso”, concluyó Zoppegni.