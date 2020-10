Se vendían en Internet: dieron de baja más de 12.500 productos SUPLEMENTO RURAL 15 de octubre de 2020 Redacción Por El programa de control y monitoreo digital, detectó más de 12.500 productos que no contaban con las regulaciones pertinentes del Senasa.

Un programa de control y monitoreo digital, permitió que más de 12.500 publicaciones fueran dadas de baja de las plataformas del e-commerce nacional por no contar con los registros y la aprobación debida del Senasa.

Los productos veterinarios y farmacológicos no contaban con la regulación pertinente del organismo, y fueron detectados tras un acuerdo que hicieron hace más de un año Mercado Libre, AFIP y Anmat, con el objetivo de controlar aquellos perfiles y productos que no contaran con los permisos correspondientes y que violaran la normativa vigente.

Según informó el Senasa, del total de productos subidos a la nube, 10.965 corresponden a artículos o productos veterinarios, farmacológicos y animales cuya comercialización está prohibida.

En tanto, 867 ítems son alimentos para animales, productos orgánicos, ecológicos y biológicos, mientras que 708 pertenecen a agroquímicos, fertilizantes y plantas que fueron dados de baja porque no tenían regularizada su situación ante el organismo estatal.

Y de acuerdo a La Nación Rural, la responsable del Programa de Fiscalización y Monitoreo en medios digitales del Senasa, Rosina Leicht Ziegler, afirmó que al convenio existente se suma Network Information Center Argentina, (NIC Argentina), un organismo dependiente de la Secretaría Legal y Técnica de la Nación, encargado de registrar y habilitar todos los dominios.com.ar que llevará a cabo tareas de control.

Sumado a esto se pidió a representantes de Instagram y Facebook una colaboración para que, en caso de detectar perfiles o publicaciones de estas características, sean dadas de baja de sus plataformas.



PRODUCTOS

DADOS DE BAJA

"Por un lado, aprovechamos la vasta experiencia que tienen en la regulación y la fiscalización digital, y por el otro, compartimos datos e información que nos permiten identificar a los titulares o usuarios de diferentes dominios o sitios web, cuyos contenidos puedan estar en infracción, para notificarlos y otorgarles un plazo perentorio de adecuación, además de brindarles asesoramiento técnico-normativo pertinente, que demande cada caso en particular", dijo Leicht Ziegler.



CERTIFICACION

DE LEGALIDAD

El convenio que hizo el Senasa con Mercado Libre, según señalaron, permitió introducir ítems exclusivos en los artículos que servirán para dar certificación de legalidad sobre los productos y actualizar la situación comercial del vendedor.

"Por ejemplo, en la categoría de "agroquímicos, fertilizantes y de la tierra" se incorporaron dos campos obligatorios a completar por los vendedores al momento de confeccionar una publicación, con "número de registro o inscripción del producto ante el Senasa y número de habilitación del establecimiento o empresa", destacaron.



PRODUCTOS

PROHIBIDOS

De acuerdo al comunicado, el e-commerce nacional habría actualizado un listado de productos prohibidos con "términos y condiciones de uso del sitio".

"Incorporó, además, aquellos que se encuentran bajo regulación del Senasa y trabaja de manera articulada con los equipos del organismo estatal para acompañar y facilitar las tareas de fiscalización y brindar mayor y mejor información a sus usuarios", subrayó Leicht.