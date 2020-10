La editorial prepara un libro-homenaje que lanzará en el año próximo Información General 15 de octubre de 2020 Redacción Por MIENTRAS SE AGOTAN LOS TITULOS DE QUINO

BUENOS AIRES, 15 (Télam). - Ediciones de la Flor, el mítico sello que desde hace 50 años publica en la Argentina los textos de Quino, está trabajando en un libro-homenaje al creador de Mafalda que se publicará el año que viene, mientras por estos días, tras la muerte del humorista gráfico ocurrida el pasado 30 de septiembre a los 88 años, se ha disparado la demanda de sus obras "y ya se agotaron la mitad de los títulos", según señaló Kuki Miler, editora del sello.

“La editorial tiene la intención de hacer para el año próximo un libro homenaje, aunque por ahora no he tenido tiempo de imaginar un posible contenido", adelantó Miler en diálogo con Télam.

El escenario de ventas retraídas por la pandemia que afecta al rubro editorial tuvo una contracara notable al mediodía del jueves 1º de octubre, un día después de la muerte del célebre dibujante, cuando se generó un cuadro impensado en la puerta de la editorial, "gente respetando el distanciamiento pero haciendo cola en la puerta de la editorial para retirar pedidos de distribuidores y librerías”, describió la editora, quien junto a Daniel Divinsky, fundó Ediciones de la Flor en 1966.

"Se nos agotaron la mitad de los títulos, insólito para esta época de pandemia”, dijo Miller. Algunos, incluso, se agotaron en su totalidad, como el caso de "Toda Mafalda", el monumental volumen de más de 600 páginas que reúne las tiras lanzadas entre 1964 y 1973. Miler aclaró que “no fue oportunismo" avisar que iba a salir una reedición de ese libro, sino "una necesidad urgente".

"La editorial tiene pedidos pendientes y reclamos no solo de todo el país, sino de librerías de buena parte de los países latinoamericanos. En este momento se están reimprimiendo veinticuatro títulos, incluyendo los once 'Mafalda' traducidos al inglés sobre los cuales también aumentó la demanda del exterior", explicó.

El sello lleva medio siglo a cargo de los derechos de la obra de Quino, una condición que seguirá vigente pese a las propuestas "tentadoras" que suelen acechar cuando un escritor muere o gana un premio resonante: “Es habitual que ante la muerte de un autor o una autora impuestos, en este caso por su enorme talento y brillante trayectoria, haya editoriales, en general las grandes (los grupos multinacionales) que salen de inmediato a la 'caza' de sus derechos”, sostuvo la editora.

Julieta Colombo, sobrina de Quino, es quien tiene los derechos del autor sobre la obra del creador de títulos como "Mundo Quino", "Ni arte ni parte", "Quinoterapia", "Gente en su sitio", "Humano se nace", "Yo no fui", "¡Qué mala es la gente!", "La aventura de comer", "¿Quién anda ahí?" y "Simplemente Quino".

“Conociendo y trabajando con Julieta desde hace muchos años, más allá de nuestra amistad, nunca tuve dudas de que seguiría respetando, como lo hizo siempre, las decisiones tomadas por Quino respecto a los temas laborales, con el que hasta último momento consensuó todas las acciones", indica Miler.

"Si Quino nos eligió hace 50 años y desde ese momento hasta su muerte permaneció fiel a la Flor, debemos suponer que tuvo más de un ofrecimiento sustancioso. Quino seguirá siendo nuestro autor emblemático”, enfatizó y acotó: “En toda América, Quino y Ediciones de la Flor son vocablos unívocos”.

Desde hace un tiempo, Colombo está trabajando en la recopilación de material inédito, básicamente de los primeros tiempos, que fueron publicados en revistas y no está incluido en ninguno de sus libros: “Ambas tuvimos que guardar más rápidamente la tristeza y el dolor (para superarlos falta rato) de lo que hubiéramos querido, pero los hechos nos han superado”, concluyó Miler.



