Murió Raúl Portal Información General 15 de octubre de 2020 Redacción Por Desde febrero de 2018 que el conductor de televisión tenía un trastorno cognitivo tipo progresivo. “Estaba muy deteriorado, el cuerpo ya no le dio. Lo importante es que no sufrió", dijo su mujer, Lucía, a Teleshow.

FOTO TELESHOW// RAÚL PORTAL// El conductor televisivo fallecido ayer a los 81 años.

Rául Portal, exitoso conductor de televisión, murió a los 81 años este miércoles 14 de octubre. Según confirmó su mujer, Lucía, a Teleshow, desde febrero del 2018 que tenía un trastorno cognitivo tipo progresivo. Además, indicó que, por voluntad de su marido, no habrá velatorio ni entierro. “Raúl no quería”, dijo y aseguró su cuerpo será cremado.

“A Raúl lo solían trasladar del CCP BAIRES -Institución médica que atiende física y psicológicamente a personas que sufren enfermedades crónicas- a Los Arcos por diferentes agravamientos de salud, pero siempre salía. Incluso las enfermeras elogiaban lo que luchaba por vivir”, dijo Lucía, conmovida por la fuerza de su marido hasta último momento. “Otro hubiera vivido menos”.

“Salió de muchas, pero en esta no hubo forma. Estaba muy deteriorado. Lo importante es que no sufrió. El cuerpo ya no le dio", agregó Lucía, quien por estas horas también transita la internación de su madre, de 99 años, que sufrió un accidente doméstico.

El histórico conductor de programas como PNP Perdona Nuestros pecados o El Portal de las Mascotas y su mujer Lucía tuvieron a Gastón, que se desempeña como productor de televisión y desde hace algunos años está viviendo en Miami junto a sus hijos Olimpia, Gala y León, pero que por estos días está viviendo en Buenos Aires y transita este difícil momento junto a su madre. “Hoy no, y mañana tampoco, pero cuando se pueda se expandirán sus cenizas", dijo Lucía.

En agosto de 2019 se hizo público que un año atrás Raúl Portal estaba internado en una clínica de rehabilitación porque había sufrido un accidente cerebrovascular. “Tuvo un ACV, se recuperó y tuvo dos más”, explicó Lucía en su momento a Teleshow. “No es fácil, pero se puede”, deseaba en aquel entonces la mujer del creador de palabras como “Manochanta”, “Currandero” o “Bolufrase”.

En junio de este año, en plena cuarentena por la pandemia del coronavirus, el conductor estuvo internado en el Sanatorio de Los Arcos debido a un cuadro de fiebre y neumonía bilateral. Por los síntomas que presentaba, se activó el protocolo y le realizaron un testeo de coronavirus que dio negativo.

Nacido el 23 de septiembre de 1939, Rául Portal construyó una extensa carrera televisiva desde que debutó en 1982 con el ciclo de humor y noticias Semanario Insólito, por el antiguo ATC (Argentina Televisora Color) , junto con Adolfo Castelo, Virginia Hanglin y Raúl Becerra. Sin embargo, su máxima popularidad la alcanzó en 1988 con Noti Dormi, un ciclo nocturno en el que estaba acompañado por su mono Tití Darwin y su perro Tristonio. Además, lo acompañaron Karen Reichardt y Paula Di Agosti.

Por su parte, estuvo al frente de Robocopia, donde la periodista y abogada Andrea Campbell dio sus primeros pasos. En aquel ciclo de ATC también debutó Jorge Carna Crivelli, reconocido humorista que estuvo al lado de Marcelo Tinelli durante décadas.

Otro de los programas más populares de su carrera fue Perdona Nuestros Pecados (PNP) que arrancó en 1994 y fue el primer programa de archivo de la televisión que impuso un estilo hasta ahora vigente. Primero fue Federica Pais quien lo acompañó en la conducción y más tarde Mariana Fabbiani, quien por ese entonces era su nuera, novia de Gastón Portal.

PNP Informa, Perdona Nuestros Playback, El juego del Error, Bolufrases y Diccionario de Cagastellano eran algunas de las secciones del ciclo que se dedicaba a recopilar las cosas más insólitas de la pantalla chica. Luego, se crearon otros formatos similares, como Televisión Registrada, El ojo cítrico, Ran15 y Zapping, entre otros.