Municipales: hubo acuerdo salarial

Este miércoles los representantes paritarios de los Trabajadores y de los Intendentes y Presidentes Comunales establecieron un acuerdo salarial, que será sometido a consideración de un Plenario de Secretarios Generales el cual sesionará en forma virtual en la tarde de este jueves.

Se arribó a un acuerdo marco que fija las condiciones salariales y formas de pago mínimas para la totalidad de los trabajadores y trabajadoras de Municipios y Comunas de la Provincia de Santa Fe, por lo que a partir de ahora los Sindicatos quedan facultados para obtener mejoras superiores al acuerdo de referencia. Así también, constituyendo la negociación colectiva un piso, de ninguna manera se podrán reducir los salarios superiores al presente acuerdo.

El Incremento Salarial consiste en un aumento del 20% (veinte por ciento) sobre la política salarial vigente en cada jurisdicción. Este aumento del 20% se abonará en 2 tramos: 18% en diciembre de 2020, complementando el restante 2% con los haberes del mes de enero de 2021.

Habrá una suma fija no remunerativa y no bonificable de $5.000 (pesos cinco mil) para todo el personal activo (permanente, contratados y eventuales), en los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2020. El monto correspondiente a septiembre se abonará por planilla complementaria y los correspondientes a octubre y noviembre se pagarán junto con los haberes de cada uno de esos meses. Los pasivos percibirán en ese período un monto de $ 3.000 durante los meses descriptos y el 20% de sus retribuciones de la misma manera que el sector activo.

El incremento del 20% indicado es remunerativo y bonificable, real y efectivo, (el porcentaje se aplica sobre los salarios que ya contienen el total de la inflación de 53,1% producida en 2019) que correspondían al mes de diciembre 2019, abonados durante enero del corriente año.-

Este acuerdo corresponde a la política salarial del año 2020 para el personal activo (planta permanente, contratados, eventuales y/u otra modalidad de contratación) de todos los Municipios y Comunas de la Provincia de Santa Fe. De la misma manera, el aumento pactado, eleva el Salario Mínimo Garantizado de Bolsillo llevándolo a la suma de $34.394 para los meses de septiembre, octubre y noviembre. A partir del mes de diciembre ascenderá a $34.684.- y al mes de enero 2021 ascenderá a $35.272.- (excluyendo Horas Extras, Asignaciones Familiares y Presentismo).-

De esta manera, el Salario Mínimo Garantizado de bolsillo para los trabajadores de Municipios y Comunas se ubicará en el mes de enero 63% por encima del Salario Mínimo Vital y Móvil establecido hoy a nivel nacional para el mes de marzo del 2021.

Se acuerda también que no habrá descuentos de salarios ni de presentismo por las medidas de fuerza adoptadas en el reclamo de la política salarial 2020.

Sobre las Asignaciones Familiares, FESTRAM reiteró el reclamo de su actualización, y dado que las gestiones comprometidas por el Poder Ejecutivo no han sido concretadas efectivamente y el Proyecto de Ley aún está en trámite parlamentario, el gremio advirtió que continuará con las acciones legales que viene tramitando ahora en los tribunales correspondientes.

El Secretario de Trabajo aseguró por su parte que está realizando las gestiones pertinentes para que las ART cubran al COVID-19 como enfermedad profesional a todos los trabajadores de la Provincia de Santa Fe.

Asimismo, se conformará una comisión entre FESTRAM y el Ministerio de Trabajo para poner en funcionamiento los Comités Mixtos de Salud y Seguridad Laboral, en aquellas Municipalidades y Comunas en las que aún no han sido constituidos. Los mismos deberán ajustar los Protocolos de Seguridad tanto en el orden laboral como comunitario.