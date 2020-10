Cuestionamiento por el uso de tarjetas Nacionales 15 de octubre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 15 (NA). - La Cámara de Diputados recibió a representantes del sistema bancario y emisores no financieros de tarjetas de crédito que cuestionaron el proyecto de ley para la acreditación inmediata en las cuentas de los comercios del monto de las operaciones realizadas con "dinero plástico", además de rechazar una rebaja de comisiones.

El plenario de las comisiones de Finanzas, que preside Fernanda Vallejos (Frente de Todos), y de Comercio, que encabeza Gabriela Lena (UCR), ya había recibido hace dos semanas la presencia de representantes de cámaras comerciales que en su mayoría apoyaron las iniciativas porque implicarían una rebaja de costos.

Se expresó que actualmente los emisores de tarjetas les pagan a los comercios cuatro veces al mes a los 20 días aproximadamente de efectuadas las ventas, una frecuencia que genera un equilibrio financiero.

"Al comerciante le cobramos un 3% como máximo. Con eso nos hacemos cargo de la incobrabilidad y de los gastos operativos. Si por alguna disposición de ley nos obligaran a adelantar más los pagos a los comercios no lo podríamos hacer porque daría un faltante de dinero. Tendríamos que pedir y eso tiene un costo que no se lo podemos trasladar a nadie", argumentaron desde la Cámara de Emisores de Tarjetas no Bancarias.