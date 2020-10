Fernández: "trabajar para la reconstrucción" Nacionales 15 de octubre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 15 (NA. - El presidente Alberto Fernández convocó a los empresarios a "trabajar juntos para la reconstrucción de la Argentina" y "recuperar la convivencia democrática" tras los reclamos "repletos de agresión, insultos y maltrato" que se registraron en la marcha opositora del pasado lunes, a la vez que descartó la posibilidad de que se implementen medidas como "una devaluación brusca o un corralito".

En el marco de la edición número 56 del Coloquio de IDEA, el jefe de Estado analizó la situación económica del país y afirmó que se está "enfrentando un problema por la falta de divisas, que objetivamente se heredó" de la gestión de Mauricio Macri.

"Hay una desconfianza que se genera porque se repiten cosas que no son ciertas: desde los que plantean que se viene una devaluación hasta los que plantean que vamos a quedarnos con los depósitos de la gente. Esas cosas no van a ocurrir", aseguró.

El Presidente expresó que no es correcta la idea de que "a este Gobierno no le importan los empresarios" y resaltó las políticas implementadas para sostener el empleo en la pandemia.

"A veces escucho que éste es un Gobierno al que no le importan los empresarios. Lo único que sé es que llevamos adelante un programa para atender a la producción y el trabajo (ATP) y por esa vía llegamos a 236.000 empresas", subrayó.