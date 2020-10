No quiere divisiones en la región por Venezuela Nacionales 15 de octubre de 2020 Redacción Por DECLARACIONES DE FELIPE SOLA

BUENOS AIRES, 15 (NA). - El canciller Felipe Solá aseguró que América Latina se encuentra "muy dividida" por las diferencias que tienen los países de la región en torno a Venezuela, lo que llevó a que se haya dejado de lado "una agenda de integración muy importante".

"América Latina está muy dividida. Se dejó de lado una agenda de integración que era muy importante. Esos valores que eran un activo importantísimo", indicó el ministro durante su exposición en el 56 Coloquio de IDEA.

En ese sentido, Solá afirmó: "el único factor que divide a esos países es qué piensan sobre Venezuela. ¿Quién instaló que por esa razón uno es amigo o enemigo de otro amigo americano?".



El Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, afirmó que "hubo lawfare" contra la vicepresidenta Cristina Kirchner y consideró que "en Venezuela no hay que tener injerencia" sino "respetar la decisión de los venezolanos".

En ese marco, afirmó que "en el 80 toda América Latina tenía dictaduras", pero "hoy tenemos democracias débiles e incluso con golpes de Estado".

"Ahora no usan las Fuerzas Armadas, pero usan el lawfare, la guerra judicial. Esto es lo que pasó en Brasil para sacar al ex presidente Lula del medio; pero también pasó en Honduras, en Paraguay, en Bolivia", enfatizó.

Al referirse a la situación en Venezuela, aseguró que "no hay que tener injerencia", y detalló: "Un bloqueo a Venezuela daña la soberanía y el derecho del pueblo venezolano".

"Hay que respetar la decisión de los venezolanos, sin injerencias extranjeras ni presiones, porque hubo un intento de golpe de Estado de Estados Unidos y esto es grave", resaltó.

Al ser consultado sobre si en Venezuela se violan los Derechos Humanos, respondió: "Creo que tienen dificultades, pero de pensar que Venezuela es una dictadura, no".