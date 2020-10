Brasil goleó con tres de Neymar Deportes 14 de octubre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

FOTO AFP NEYMAR. Convirtió tres goles -dos de tiro penal- en la victoria de Brasil.

Brasil, luego de ir dos veces en desventaja, terminó ganando un partido difícil ante Perú por 4 a 2 en el estadio Nacional de Lima, en el que Neymar anotó tres goles -dos de penal- y superó como segundo anotador histórico de la selección de su país a Ronaldo, ambos por detrás de Pelé.

El encuentro tuvo un desarrollo intenso, con dos equipos jugando sin ningún tipo de especulaciones, pero al final desequilibraron las individuales del conjunto de Tite, frente a un digno rival, conducido por el argentino Ricardo Gareca.

Dirigió el chileno Julio Bascuñan, en un cotejo que tuvo a estos protagonistas:

Perú: Pedro Gallese; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Luis Abram y Miguel Trauco; Pedro Aquino, Renato Tapia (90' Christian Cueva), Yoshimar Yotún y André Carrillo; Christofer Gonzáles (92' Miguel Araujo) y Jefferson Farfán. DT: Ricardo Gareca.

Brasil: Weverton; Danilo, Marquinhos (12' Rodrigo Caio), Thiago Silva y Renan Lodi (70' Alex Telles); Casemiro, Douglas Luiz, Philippe Coutinho (70' Everton) y Neymar; Richarlison y Roberto Firmino (70' Ribeiro). DT: Tite.

Goles en el primer tiempo: 5' André Carrillo (P) y 27' Neymar, de penal (B).

Goles en el segundo tiempo: 59' Renato Tapia (P); 64' Richarlison (B); 83' y 94' Neymar, el primero de penal (B).

Incidencia en el segundo tiempo: expulsado Carlos Zambrano (P).

Posiciones: Brasil y Argentina 6 puntos; Colombia y Paraguay 4; Ecuador y Uruguay 3; Chile y Perú 1; Venezuela y Bolivia 0.

Próxima fecha (11 de noviembre): Argentina vs. Paraguay; Bolivia vs. Ecuador; Brasil vs. Venezuela; Chile vs. Perú y Colombia vs. Uruguay.