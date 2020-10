Petrucci envió un tiro por elevación a Ducati Deportes 14 de octubre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

FOTO MOTOGP DANILO PETRUCCI. El piloto italiano regresó al triunfo con la Ducati.

Un año y cuatro meses pasaron entre la anterior victoria de Danilo Petrucci y la que obtuvo el domingo en Le Mans.

Luego de ganar en el mítico circuito francés, Petrucci le pasó factura a Ducati, su fábrica, al tiempo que esperó recibir un mejor trato el año próximo, como nuevo piloto de la marca austríaca KTM.

Fue contundente en sus declaraciones, al expresar: "Cambiaré de equipo y eso seguramente me ayudará y contaré con gente que crea en mí al cien por cien. Probablemente no fue así el año pasado. Me disgustó haber sufrido, pero lo importante es lo que vendrá a partir de la temporada 2021".

Sobre el gesto que hizo cuando recibió la bandera a cuadros, llevándose el índice enguantado a la boca, dijo que lo tenía muy claro: "Ese gesto, lo tuve guardado durante muchísimo tiempo y de verdad me salió del corazón porque escuché tantas cosas en este tiempo y pretendí llamar a silencio a todos los que hablaron más de la cuenta".

Petrucci sostuvo que "el sábado me dije a mí mismo que si estaba seco o húmedo intentaría ganar. Cuando vi el agua, pensé que iba a ser una carrera dura, pero me quedé muy tranquilo porque no tenía nada que perder. En cierto momento 'Dovi' me atacó y desde las pantallas pude ver cómo se acercaba Alex Márquez, pero logré mantener la calma en las últimas vueltas".

Al preguntársele si se quitó con este triunfo un peso de encima, dijo: "Sí, pero desde el primer día en Le Mans me sentí con mucha energía. Ahora es fácil decirlo, pero tenía muchas ganas de luchar por la victoria, para que la de Mugello no sea la única en MotoGP".

También habló del momento en el que se vio ganador: "Lo entendí en la última curva, porque no sabía cuánto me estaba descontando Márquez; su hermano, otras veces me quitó la victoria -en referencia a Marc- y no quería que me ocurra lo mismo con Alex, que hizo una excelente carrera".

Y acerca de si alguna vez perdió la fe, contestó: "No, también porque cuando corrés en MotoGP sabés que los detalles marcan la diferencia y luego seguí trabajando igual de duro que el año pasado cuando pude fui tercero en el campeonato. Este año, recibí muchas bofetadas, a nivel de moral, pero felizmente puedo decir que estoy de vuelta".