CABB busca "alternativas"

BUENOS AIRES, 14 (NA). - El presidente de la Confederación Argentina de Básquetbol (CABB), Fabián Borro, reconoció ayer que buscan "alternativas" para suplir la cancelación de las burbujas en Córdoba para retomar la Liga Nacional y el inicio de las Eliminatorias para la Copa América, previsto para fines de noviembre.

El sábado pasado, la Agencia Córdoba Deportes confirmó que, las burbujas de la Liga Nacional para disputar el inicio de la temporada 2020/21 no se iban a poder realizar en esa provincia, a causa de la grave situación que se está viviendo en la zona por el avance de la pandemia de coronavirus.

"Vamos a buscar otras alternativas para la Liga, no nos vamos a quedar solo con Buenos Aires, la verdad es que hoy está bien, pero si surgen otras alternativas también las vamos a analizar", anunció Borro, este martes, luego que la Capital Federal apareció como el mejor sitio.

Incluso ya había trascendido que se utilizarían los cuatro estadios más importantes de la ciudad: Boca, San Lorenzo, Ferro y Obras Sanitarias.

"Nosotros estábamos al tanto de la situación, nos venían comentando que para el Gobierno provincial podía ser difícil y todos esperamos el anuncio de la presidencia el viernes y del gobernador el sábado. Ellos tienen el derecho y la responsabilidad de permitir o no la organización del evento en la provincia", explicó acerca de la decisión de Córdoba.

El 19 de septiembre pasado, la CABB y la Asociación de Clubes de Básquetbol (AdC) anunciaron que Córdoba era la provincia elegida para el regreso en modo "burbuja" de la Liga Nacional, con Villa Carlos Paz y la capital provincial como sedes. También esas ciudades iban a recibir los partidos de la Selección argentina ante Colombia y Chile, el 27 y 30 de noviembre, por el Grupo A de la clasificación para la Americup 2021.

"La decisión se tiene que tomar esta semana. Creo que esto va a ir rápido, las opciones de Buenos Aires son buenas, el ministerio nos dijo que mañana o pasado está el permiso definitivo y si los planetas se alinean esperamos que se pueda anunciar todo el jueves", indicó.

Lo cierto es que Borro, en declaraciones al programa radial "Uno contra Uno", mantiene la esperanza de que la Liga Nacional se inicie el 1 de noviembre como estaba estipulado, ya que sino se vería afectado el calendario que se reorganizó a raíz de la pandemia.