Guille Sara vuelve a Atlético Deportes 14 de octubre de 2020 Por Martin Ferrero El rafaelino acordó su retorno a la "Crema". “Viendo que era una situación complicada en la que estaba el club me pareció un buen momento para volver y dar una mano”, contó el arquero, que arregló por un año y medio. Y advirtió: "La idea es pelear el ascenso".

Atlético de Rafaela sigue dando de qué hablar en el mercado de pases de la Primera Nacional. Si el retorno de Claudio Bieler hizo ‘ruido’, ahora, con la confirmación de Guillermo Sara… la “Crema” empieza a tomar otro color, y sus hinchas se ilusionan.

Sara hacía unas semanas que se había sumado a los entrenamientos del plantel de Walter Otta, pedido efectuado por el propio arquero tras su rescisión con Lanús, su último equipo. En el ‘mientras tanto definía su futuro. Y su futuro esta acá. En su club, en barrio Alberdi.

Sara expresó su felicidad por retornar al club que lo vio nacer. “Estoy contento, la verdad que era lo que quería, quería volver al club”.

El ‘melli’ reconoció que siempre tuvo presente el regreso y, ahora, con la situación que se vive por la pandemia y particularmente el difícil momento económico por el cual atraviesa Atlético no lo dudo. “Viendo que era una situación complicada en la que estaba el club me pareció un buen momento para volver y dar una mano, hice un esfuerzo muy grande, el club también y llegamos a un acuerdo”.

En la tarde de ayer el ‘Melli’, de 33 años, se reunió con los dirigentes albiceleste y acordaron su regreso al club que lo vio nacer futbolísticamente (por un año y medio), luego de su paso por el Betis de España, Boca (donde ganó tres campeonatos de Primera y una Copa Argentina) y el ‘Granate’.

“Yo estoy muy bien, la verdad me siento con muchas ganas y físicamente bien. Sobre todo estoy muy entusiasmado”, sostuvo Guille.

Ahora que vuelve, tras siete años, el arquero tiene claro cuáles son los objetivos: “La idea es pelear el ascenso, veremos hasta donde nos da pero la idea es esa”.

Por último, le dejó un mensaje a los hinchas: “Ojalá que la gente se entusiasme y acompañe, tenemos que volver a dejar a Atlético en lo más alto”.

Sara debutó en Atlético el 13 de octubre de 2008, en un 0-2 vs San Martín en San Juan. En 2013 se fue a España para jugar en el Real Betis, retornó al país para defender el arco de uno de los más grandes como Boca Juniors, en 2015 y, luego, pasó a Lanús donde estuvo hasta rescindir su vínculo meses atrás. Y un 13 de octubre, pero de 2020, acordó su regreso al club de sus amores. Los hinchas de la Crema ya se ilusionan con lo que se puede venir.