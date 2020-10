Los 116 años de Villa Guillermina

Entre el jueves 8 y el lunes 12 de octubre se siguieron ofreciendo shows desde distintos escenarios de la provincia para que artistas puedan seguir dando a conocer sus producciones, en el marco del ciclo La Seguimos En Vivo, que lleva adelante el Ministerio de Cultura de Santa Fe.Este fin de semana hubo propuestas desde el Teatro Español de Reconquista; el Teatro Provincial Ideal de Venado Tuerto; la Sala Paco Urondo de Santa Fe; el Petit Salón de Plataforma Lavardén de Rosario; la Casa del Bicentenario de General Lagos y desde la localidad de Villa Guillermina, que ofreció una presentación especial de 120 minutos por un nuevo aniversario de su fundación.Cabe destacar que la totalidad de los shows de La Seguimos En Vivo se llevan a cabo sin público presencial y pueden ser vistos por el sistema de streaming, ya que se transmiten en directo por 5RTV, el canal público, y las redes del Ministerio de Cultura de la Provincia de Santa Fe. El ciclo permite a los artistas, además, usar un sistema de “gorra virtual” para monetizar sus shows, ya que el público puede adquirir tickets y así colaborar, aunque no es obligatorio.El domingo 11 de octubre, desde las 22, en el marco de los festejos por los 116 años de la localidad de Villa Guillermina, ubicada en el departamento General Obligado, se pudo disfrutar de la Quinta edición de la fiesta internacional del chamamé, sede Villa Guillermina, que se llevó a cabo de manera virtual.Luego de las palabras de bienvenida y de agradecimiento de la presidente comunal, Nanci Ávalos, dio comienzo al festival que se llevó a cabo desde distintos puntos de la localidad.Tras el saludo del obispo de Reconquista, Ángel José Macín, quien acompañado por una guitarra cantó el chamamé “Neike Chamigo”, de Julián Zini y Joaquín Sheridan; se presentó la cantante Roxana Cortés, para interpretar el chamamé “Acuarela del río” (de Abel Montes); “Nangaripi” (de Antonio Tarragó Ros)y “Carrero Cachapecero” (de Marcos Ramírez y Heraclio Pérez).Luego fue el turno del ballet local ‘Retoños de mi pueblo’, integrado por 25 jóvenes y 14 adultos, quien -cumpliendo los protocolos que incluyen tapabocas- bailó una selección de chamamés, entre ellos “De Santa Fe al norte” (de Rafael Ielpi y Carlos Pino).El festival continuó con Los Guillerminenses y el chamamé “Corazón de quebracho”; “Ansia” “Retorno” (de Las Hermanas Vera) y después se pudo ver la presentación que hizo al ballet “Raíces Gauchas” en el Festival Nacional del Chamamé que se llevó a cabo a comienzos de este año en la ciudad de Corrientes.Posteriormente, la cantante Daniela Massaro cantó “Ajha Potama” (de Evaristo Fernández Rudaz); “Oh gente cuera” (de Mario Bofill) y “Niña del Ñangapirí” (de Tito Gómez y Julián Zini).El festival rindió además homenaje a Julián Zini, Integrante del Movimiento de Sacerdotes del Tercer Mundo y figura del chamamé, fallecido en agosto pasado en la provincia de Corrientes. Y siguió con el grupo Los de Imaguaré, que brindó un sentido homenaje a Zini, a través del tema “Avío del alma” (de su autoría).El festival virtual continuó con “Los auténticos norteñitos del chamamé”, quienes presentaron el tema “Eliseo Castillo” (de Tarragó Ros); “Al Rey Cachencho” (Juan de Dios); “A mi sueño de ilusión” (de Emiliano Cardozo y Los Cardocitos); “El gateado” (de Ramón Estigarribia y José Constante Agüer); “Las cosas de mi querer” (Los Charros) y “El caminante” (Juan de Dios).También se presentó ‘Marito Ramírez y la nueva yunta’, ganador del rubro solista instrumental del Quinta edición de la fiesta internacional del chamamé, sede Villa Guillermina, quien interpretó el tema “El tronar del acordeón”, junto a Benito Brítez y Edgardo Ortiz. Siguieron con “Triste regreso” y “Cuña boscosa querida”.A continuación fue el turno de Tamara Zilli, ganadora del rubro solista local femenino de la fiesta internacional del chamamé. Acompañada por Tito Rodríguez en guitarra y Mario Ramírez en acordeón, comenzó su presentación con el tema “Sauces del Paraná” (de Martiniano y Tomás Barrios); siguió con “La Torcaza” (de Leopoldo Castillo y Adolfo Barboza) y terminó con la polka “Itapúa Poty” (de Juan Carlos Soria).También pasó por el festival otro ganador de ediciones pasadas del festival internacional del chamamé. Junto a Ariel Gómez en guitarra y Gonzalo Píccoli en acordeón, Darío Lugo cantó “Mitaí”; “Santa Fe al norte” (de Rafael Ielpi y Carlos Pino) y “Añorando el pago” (de Roberto Galarza).El festival finalizó a la medianoche, con un mensaje especial de Los de Imaguaré, quienes cantaron “A Villa Guillermina” y el feliz cumpleaños.El jueves 8 de octubre, desde las 21, se puedo disfrutar el show que brindaron en el coqueto Teatro Español de la ciudad de Reconquista el dúo compuesto por Liani Blanco y Raúl Pelusa Mohando, dos reconocidísimos músicos de larga trayectoria, de la ciudad cabecera del departamento General Obligado.Bajo el título ‘América en Blanco y Negro’, el concierto comenzó con el tema “Amapola” (de Juan Luis Guerra). Y siguió con una zamba: “Si pudiera” (de Mavi Díaz); “Quiere ver la marea” (de Litto Nebbia) y “Dos colores, blanco y negro” (de Jorge Drexler).Junto a los músicos Daniel Ojeda en saxo; Gaspar Ingaramo en percusión y Mariano Ojeda en piano, el show continuó con “Soledad y el mar” (de Natalia Lafourcade); “Nadie más que tu” (de Vanesa Martín); y finalizó con un mix de cumbias mexicanas y colombianas: “Agua de Rosas” y “La cumbia del Mole Mole” (ambos de Lila Downs); “El Pescador” (de José Benito Barros Palomino).Luego fue el turno de la agrupación Sueño Orgánico, que presentó la obra de teatro ‘Arritmia’.La pieza teatral representó el instante en el que se encuentran dos mujeres, ya ancianas, y reviven sus pasados.Bajo la dirección de Cristian Wilhjem, las actrices Silvia García Marchetti y Marcela Goi, ambas llamadas Ana, charlan e intentan descubrir los componentes del remedio que toman en el lugar donde están alojadas, ya que sospechan que las enfermeras las están envenenando.El viernes 9 de octubre, a partir de las 22, se transmitió la tercera jornada de la propuesta ‘Música de Cámara’, esta vez a cargo de Julián Venegas y Sandra Corizzo, en el Petit Salón de Plataforma Lavardén. Junto a ellos, estuvo el responsable de limpieza de la sala, interpretado por el actor Martín Fiumatto, quien fue escuchando y entrevistando a ambos intérpretes con comentarios sobre su música y opinando sobre las letras y los temas.En primer lugar estuvo Julián Venegas, cantautor rosarino que ya cuenta con 5 discos editados, quien comenzó su presentación con “Juega Tomás” (tema nuevo, en homenaje a Tomás Felipe Trinche Carlovich, ex jugador de fútbol que murió tras ser asaltado en mayo pasado en una esquina de Rosario, cuando intentaron robarle su bicicleta).Siguió con “Colgados de la luz”; “Elemental”; “La puerta de al lado” y “De Barcos y Derivas” (todos del disco De Barcos y Derivas, de 2018).Luego fue el turno de la compositora e intérprete Sandra Corizzo. Nominada por su canción “Lucero” a los premios Gardel 2020, comenzó tocando el piano, cantando el tema “Hechizo de tiempo” (del álbum ‘Qué se puede hacer salvo ver (películas)’, del año 2017) y luego fue el turno de “Tormenta de arena y tiempo”.El tercer tema, ahora con Sandra tocando la guitarra, fue “El nombre” y siguió con el bellísimo “Lucero” (compuesto junto a Jorge Fandermole, nominado a los premios Gardel 2020), para terminar con “Futuro potencial”.El viernes 9 de octubre, desde el Centro Cultural Provincial Paco Urondo, de la ciudad de Santa Fe, se transmitió el show que el 7 de octubre grabó la cantante Majo Esquivel y el grupo Peppers Monks.En primer lugar subió al escenario del centro cultural la joven santafesina, que desde hace dos años viene ofreciendo en distintos escenarios temas de rock y el pop, comenzó su presentación con “Procura” (de Chichí Peralta); “Horas” (de Jorge Drexler) y “Por vos”Junto a Matías Casals en guitarra y Sebastián Fernández en percusión, el show continuó con “Besos en guerra” (Juanes); “Atrévete” (de Calle 13) y terminó con “Vida de rico” (Camilo).Luego fue el turno de Peppers Monks, banda tributo a Red Hot Chili Peppers creada en abril de 2019, en la ciudad capital de la provincia.La banda, compuesta por Hernán Gorosito en bajo; Pablo Sebastián Menéndez en guitarra; Emilio Marchi en batería y Charles Bovino en voz, comenzó el show con “Can’t stop” y siguió con “Dani California”; “Charlie”; “Dark Necessities” y finalizó con “Look Around”.El sábado 10 de octubre, desde las 21, se transmitió el recital que grabó dos días antes el cantautor Orlando Vera Cruz en el Centro Cultural Paco Urondo.Considerado uno de los máximos exponentes del folklore santafesino, el intérprete nacido en Santo Tomé, brindó un recital donde repasó parte de su impecable y extenso repertorio, en el que nunca deja de mencionar algún ribete santafesino.Junto a Mario Pagura y Jorge Ramírez en acordeón y Pipi Botta en contrabajo, siguió con “Gatito Cayastecero”; “Santa Fe de mi querer” (del disco Secretos del río, de 1995) y “El río no es solo eso” (del disco Santa Fe a lo gaucho, de 1993).Luego hizo dos temas de la Crónica Cantada a Estanislao, obra que presentó por primera vez hace una década, luego de casi 20 años de estudio, con el propósito de brindarle un reconocido homenaje a Estanislao López. Primero cantó “Sargento Nadador” y luego “De Artigas aprendí”.“Pichoncito e’ Calandria” (del disco Secretos del río, de 1995); “Aires de Tontoyogo” (del álbum Verdades, de 1983); “Volviendo a mi Pueblo” (del disco Santa Fe a lo gaucho, de 1993); el tema nuevo: “Cortao de toda bandada” y finalizó con el clásico “Punta Cayastá” (del álbum, Pilchas Gauchas, de 1985).El sábado 10 de octubre, desde las 21, se pudo ver una doble propuesta artística que, el 1° de septiembre, grabaron en el Salón de Usos Múltiples (SUM) del Centro Cultural José Hernández de General Lagos, también conocido como Casa del Bicentenario de la localidad de General Lagos el grupo Wizard y la cantante Valeria Roldán.En primer término se pudo ver a la banda Wizard Rock Band, nacida en 2019 en la localidad de General Lagos.El grupo compuesto por Rodolfo Martínez y Darío Ardiles en guitarras; Martín Armoa en batería, Pablo Yassogna en bajo y Miguel Richetti en voz, comenzó su presentación con “Ritmo y blues con armónica” (de Vox Dei).Y continuó con “Suzie Q” (tema de Creedence Clearwater Revival); “Adiós” (Gustavo Cerati); “Running on faith” (de Eric Clapton), para terminar con “Personalmente” (Las Pelotas)Luego subió al escenario la joven cantante nacida en Acebal, Valeria Roldán, quien ofreció una selección de temas del cancionero folclórico nacional.Conocida como ‘La Roldán’, comenzó su presentación con el vals “Palos Tientos” (Alejandro Gilardi) y continuó con “Por el río volveré” (Teresa Parodi); la zamba “La Llamadora” (de Félix Palorma) y el chamamé “Retrato de un pescador” (de Ramón Ayala).Acompañada por Alejandro Gilardi en guitarra; Fabricio Anzilotti en percusión y Laureano Goncebat en guitarra y flauta, terminó su show con la zamba “Deja un poco de luz al partir” (de Víctor Heredia); la chacarera “Campo afuera” (de Carlos Di Fulvio) y “El otro país” (de Teresa Parodi).Propuesta para chicos y grandes desde el surEl domingo 12 de octubre, a partir de las 22, se repitió el espectáculo [email protected] , que se llevó a cabo en el Teatro Provincial Ideal, de Venado Tuerto el 9 de julio pasado.En lo que fue un verdadero homenaje a las infancias, se pudo disfrutar de un espectáculo basado en textos que aparecen en el libro [email protected] , y una sucesión de canciones de la música popular Argentina.El autor del libro, Mariano Carreras, leyó partes del mismo, acompañado por la cantante Evelin Pozzi y el guitarrista Ariel Bertolotti, quien también realizó ilustraciones que se podían ver en una pantalla gigante.Los relatos cortos con historias sencillas que buscan poner en el centro de la escena a la infancia. El juego, la escuela, la inocencia, la fantasía, la injusticia, el arte y los sueños son algunas de las pinceladas que atraviesan los textos, que pintaron paisajes de infancia, fueron acompañados por un puñado de buenas canciones.La primera fue una versión de "Plegaria para un niño dormido" (de Luis Alberto Spinetta). Luego siguió con "Razón de vivir" (de Víctor Heredia); "Regalitos" (de Juan Quintero y Luna Monti) y "El niño" (de Sebastián Monk).La segunda parte del show comenzó con una versión en castellano del tema “Fragilidad” (de Sting); "Me asomo" (de Olga Román y Juan Uria); "Se puede" (de Teresa Parodi); "Una canción diferente" (de Celeste Carballo), para finalizar con el tema "Peregrinos" (del Dúo Coplanacu).