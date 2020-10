Las nuevas tardes del 13

Mujeres de El Trece debutó el lunes 24 de agosto. Menos de dos meses después, este viernes 16, el programa saldrá definitivamente del aire y por tal motivo la emisora que dirige Adrián Suar reordenará su grilla, sin incorporar por ahora un nuevo envío en el lugar que dejará libre el ciclo producido por LaFlia, la empresa de Marcelo Tinelli.

Desde el próximo lunes 19 de octubre, las nuevas tardes de El Trece quedarán de la siguiente manera: a las 14.30, luego del noticiero, 100 Argentinos dicen, a las 16 Mamushka y a las 18 El gran premio de la cocina. De esta manera, los ciclo de Darío Barassi, Mariana Fabbiani y Carina Zampini ganarán más minutos en la programación y tendrán el desafío de aumentar la audiencia en esa franja horaria.

Mujeres se promocionó como una magazine de actualidad, con una mirada distinta a la habitual en la televisión. El debut fue accidentado, ya que Roxy Vázquez contrajo coronavirus días antes del estreno, se tuvo que aislar y sus primeras participaciones fueron vía Zoom. El rating del primer programa fue de 5.7, puntos, algo menos de lo que hacía Corte y confección en el mismo horario, y muy lejos de los 8.2 que consiguió ese día Cortá por Lozano en Telefe.

La nueva apuesta de LaFlia no pudo sostener las mediciones. Luego, se difundieron rumores de enemistad entre Soledad Silveyra y Teté Coustarot. Además, Claudia Fontán se contagió de coronavirus en La 100 y tuvo que ausentarse de la pantalla, mientras se aislaba al equipo al completo y Mujeres salía al aire con Julia Oliván, Flor de la V, Luli Fernández y Sandra Borghi para reemplazar a las conductoras.

Ahí surgió otro punto de conflicto. Aunque Solita dio negativo al test, la conductora no volvió a la conducción al mismo tiempo que sus compañeras y corrieron rumores sobre la verdadera razón de su demora en reincorporarse. “Producir en pandemia es muy difícil. Los actores no te van, hay todo un tema, no es la televisión que estamos acostumbrados a hacer. Estás con miedo. Salimos muy rápido, nos largaron muy rápido. La primera semana te diría que no porque todo salió volando. Es muy difícil también para la productora. Entonces, el programa está buscando su identidad”, dijo en esa oportunidad Solita.

“Vivo en un edificio donde hay mucha gente mayor, entonces, por respeto a mis vecinos, me tengo que quedar lo que dice la ley: 14 días. Y después vuelvo al programa. En ningún momento me iba a ir del programa”, agregó sobre su decisión de esperar el tiempo que dice el protocolo más allá de haber dado negativo

El 22 de septiembre, Fontán anunció que se iba del ciclo. “El programa cambió el formato. Así que decidimos, de común acuerdo, no seguir”, aclaró la actriz en referencia a la inclusión del segmento El casting del Cantando 2020, que se sumó al contenido para tratar de levantar el rating.