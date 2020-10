El trabajador de la industria del vestido celebra su día

El Día del Trabajador de la Industria del Vestido y Afines se conmemora el 14 de octubre ya que es la fecha en la que en el año 1941 se creó la Federación Obrera Nacional de la Industria del Vestido y Afines (FONIVA). En un contexto complejo como consecuencia de la pandemia y la crisis económica actual, Marcelo Lombardo, Secretario general de SOIVA en Rafaela habló de la realidad del sector y de cómo trabajan en el día a día sobre nuevos proyectos.

“La verdad que es un año particularmente difícil con la llegada de la pandemia que obviamente exigió un reordenamiento de prioridades desde lo institucional para primero atender la gravedad desde el punto de vista sanitario y segundo a partir de las consecuencias que en la índole económica genera, con la actividad realmente muy complicada sobre todo en distintas regiones del país y eso obviamente repercute negativamente también sobre la estructura de la organización sindical y por ende nuestra tarea se ve resentida, complicada y el acompañamiento que se merecen los trabajadores del vestido se torna más difícil en este contexto”, contó Lombardo.

El secretario de SOIVA en nuestra ciudad analizó la distribución de las empresas textiles en el país y explicó que “nuestra industria tiene una característica que creo que se da en varias industrias nacionales y es que el 75% de las industrias de nuestra actividad están radicadas en Capital Federal y el Amba y de ese 75% más del 60% están inactivas y sin posibilidad de apertura de producción, por lo cual esto ya de por sí manifiesta o pone de relieve la gravedad que está atravesando el sector. Dentro de ese contexto de dificultades se dan tendencias que son interesantes para analizar, por un lado la asistencia del Estado nacional con los ATP y con ayudas financieras de distintos tipos, a través incluso de créditos a baja tasa que van orientada a las empresas que están inscriptas y regularizadas, por la cual aquellas empresas que se movían dentro de la informalidad, -que es una es una situación bastante habitual de nuestra industria-, se ven aún más golpeadas porque no tienen posibilidad de acceder a ese tipo de ayuda y por otro lado esas empresas tradicionales, generalmente dueñas de marcas, son las que de alguna manera se han podido sostener, tienen algún nivel de venta a diferencia lo que pasa con el sector informal”.



Los proyectos más allá de la pandemia



El secretario del Sindicato de Obreros de la Industria del Vestido y Afines, habló de los proyectos que quedaron atrapados por el actual escenario y dijo que “hubo una necesidad de reorganizar las prioridades ya que nosotros este año teníamos previsto una serie de beneficios para los trabajadores a partir de diferentes acciones que obviamente tenía que ver con un contexto diferente. Teníamos previsto también algunas obras de remodelación dentro de lo que es nuestra sede sindical para ponerla acorde a estos 80 años de vida y obviamente hay un trabajo permanente y constante entre lo que es nuestro predio recreativo, que lamentablemente hemos tenido que en esta etapa simplemente dedicarnos a sostener y mantener con enormes esfuerzos”.

Lombardo también precisó que un objetivo fundamental es tratar de que no se vean afectados los servicios “por lo cual diríamos que estamos en una etapa de atrincheramiento tratando de sostener lo que logramos en otras etapas; creo que poder mantener eso ya de por sí es un triunfo y para eso es necesario como siempre decimos el acompañamiento responsable y permanente de los trabajadores, de los afiliados. En este sentido nosotros queremos agradecerle a cada uno de ellos por el acompañamiento brindado, también en esta etapa pedirles disculpas por la dificultad que se presentan ya que estamos atravesando situaciones que hacen que las relaciones normales y habituales no se puedan desarrollar y tengamos que recurrir a otro tipo de comunicación, la virtual, lo que hace una diferencia muy notable en lo que es el trato permanente con el afiliado y lo que genera también inconvenientes al momento de transmitir información, transmitir ideas, transmitir estrategias.