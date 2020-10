La fórmula de movilidad previsional que viene

Fernanda Raverta, titular de ANSeS, afirmó cómo será la nueva fórmula de movilidad jubilatoria.

"Estamos pensando en consensuar con el resto de los ministerios una fórmula que tenga en cuenta la evolución de los salarios y los ingresos totales de la ANSeS, y la recaudación tributaria", aseguró en una entrevista con Télam. De ser así el Gobierno buscará volver a un esquema similar al de 2009-2017.

Luego, la movilidad fue modificada a fines de 2017. Según publicó Página 12, "durante los dos años en los que rigió, los jubilados perdieron 15 por ciento de poder adquisitivo, debido a que actualizaba por inflación de manera rezagada, en dos años donde la inflación fue la más alta de los últimos 30 años. En diciembre 2019 la ley de movilidad fue suspendida, y los aumentos se realizaron por decreto en marzo, junio y septiembre".

En los últimos meses se conformó una comisión previsional en el Congreso, con diputados y senadores del oficialismo y la oposición y miembros del Poder Ejecutivo. Disertaron 27 expertos durante 16 encuentros.

"Mientras tanto vamos trabajando una fórmula de movilidad que vamos a consensuar con el resto de ministerios para presentar desde el Ejecutivo", explicó Raverta. Luego, deberá ser aprobada por el Congreso. "Para diciembre tenemos que tener una fórmula de movilidad previsional discutida y sancionada", anticipó Raverta, la jefa de ANSeS.



OBJETIVO

"Nuestro objetivo es que los jubilados y pensionados tengan un haber justo, y que su fórmula de ajuste sea fruto del aporte y discusión de los distintos bloques políticos, sindicatos, especialistas y organizaciones que defienden los intereses de los jubilados", afirmó la titular de ANSeS. La idea de Anses cuenta con el visto bueno del Ministerio de Economía y de abogados expertos en seguridad social, como Miguel Fernández Pastor y Guillermo Jáuregui.

Según pudo saber el citado medio, los objetivos a corto plazo de ANSeS serán primero definir la continuidad o no del IFE 4, o su transformación en un plan de estímulo al empleo. Luego, la aprobación de la ley que blinda el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) prevista para este mes de octubre.

Luego, presentarán la ley de movilidad jubilatoria. Y para el año que viene quedará el análisis de una moratoria previsional.

"Hoy hay una moratoria vigente que tiene un tope en el 2003, por lo tanto no es que hay que pensar una nueva moratoria, sino pensar cómo esa realidad que viven argentinos y argentinas que empiezan a no tener años aportados como para jubilarse se resuelva", aseguró Raverta en la entrevista con la agencia oficial Télam, según publicó Página 12.