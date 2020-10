“Esto afecta más a los adultos, los chicos van a poder salir de una mejor manera” Locales 14 de octubre de 2020 Redacción Por La psicóloga Antonella Colombo reflexionó acerca del actual contexto en el marco de la pandemia y del impacto que el cambio de hábitos y ruptura de la rutina a la que estábamos acostumbrados afecta a los más pequeños.

La psicóloga de nuestra ciudad analizó los efectos de la pandemia en la niñez.

Es importante analizar que el aislamiento en un primer momento y el sostenido cambio de rutinas después, pueden llegar a generar efectos o consecuencias tanto en la salud mental, emocional y física de los niños y adolescentes, como en la de los adultos. Las personas somos seres sociales y rutinarios acostumbrados a la previsibilidad; la incertidumbre provocada por la pandemia modificó todo esto.

La psicóloga rafaelina Antonella Colombo (MP 2084), quien está abocada a trabajar en la etapa de la niñez, relató: “yo lo que noto es que por ahí esto afectó a todos en diferente medida pero me parece que teniendo en cuenta la experiencia y el trabajo, afecta mucho más a los adultos. Yo al trabajar con niños me parece fundamental ese sostén hacia los adultos porque son los que les van a transmitir a este niño todo, desde lo bueno a lo malo. Lo que suelo decir es que los chicos van a poder salir de esto de una mejor manera que nosotros”.

Muchos profesionales de la psicología que se dedican a trabajar en la preservación de la salud emocional de las personas, manifiestan que generar momentos y vínculos de calidad dentro del ámbito familiar, es vital para transitar lo que nos presenta como desafío la pandemia.

Colombo en este sentido indica: “es fundamental el acompañamiento que los niños y adolescentes reciban de parte de los padres, de los adultos que estén a cargo; con todo esto de que no están yendo a la escuela pasan la mayor parte del tiempo en casa y eso aumenta lo que es el uso de tecnología y a su vez esto obviamente que repercute en las conductas generando por ejemplo insomnio. Son problemas como consecuencia de una rutina que se vio afectada”, analizó la profesional.

La psicóloga explicó que “es muy importante lo que los adultos puedan transmitir en estos momentos, para ellos eso es muy significativo. Yo siempre hago este ejercicio imaginando una situación familiar en el hogar, de los padres con los chicos y que a lo mejor estemos en la cena y esté el noticiero donde dan la cantidad de muertes y enfermos; eso obviamente va a afectar a los chicos, entonces por ahí en estos momentos en donde estamos compartiendo con ellos, olvidarnos un poquito de este tema y poder hablar de otra cosa, mirar una serie o película. Repito hay que acompañar a ese chico, contenerlo con una caricia o un abrazo, que sepa que estamos presentes. Espero que las consecuencias por esto que estamos viviendo sean mínimas o que no haya, por eso es fundamental, insisto, el acompañamiento”.



CONSEJOS PARA PADRES

La psicóloga Antonella Colombo brindó algunos consejos para los padres en este contexto pandémico que trastoca todas las rutinas, señalando: “repito que el acompañamiento y la contención a nivel emocional es lo más importante que podemos hacer por los más pequeños y adolescentes, porque pueden aparecer síntomas o estados de angustia, de miedo. Es importante que el adulto que esté pueda significar estas emociones, que se pueda hablar de esto, no que sea algo que se ignore o minimice. Siempre charlar de lo que pasa”.

“Es comprensible que haya padres que a esta altura ya estén un poco saturados con el tema de las clases, las tareas, porque lógicamente que no es fácil. Yo les aconsejo bajar un poco las exigencias, si no se llega a presentar algo para hoy, bueno tomémoslo con calma porque se produce todo un caos familiar; bajemos un poco las exigencias nuestras y también la de lo que le pedimos a los chicos en estos momentos, más que nada porque es un tiempo muy particular y especial. Por ahí creo que la verdad los papás no dan abasto y por eso ante esto que nos cambió la vida a todos, hay que aumentar la comprensión”, manifestó la profesional en psicología.