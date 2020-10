“Hoy hay temas más importantes y urgentes que expropiar la Recova” Locales 14 de octubre de 2020 Redacción Por El concejal Viotti se mostró en desacuerdo con que el gobierno destine $ 100 millones para expropiar los ex Almacenes Ripamonti en medio de la emergencia por COVID.

“Hoy, como ya es costumbre, nos enteramos por un medio de comunicación de una decisión muy importante del intendente: el gobierno local ofertó 100 millones de pesos para expropiar los ex Almacenes Ripamonti. Los concejales no fuimos informados previamente, mucho menos consultados, al menos los concejales opositores. Luego, el concejal oficialista Jorge Muriel confirmó esta decisión y expresó que el dinero saldría de las arcas provinciales”.

“Este Concejo apoyó la expropiación en el año 2018 luego de años y años de desidia y de mentiras, de falsas maquetas y promesas no cumplidas, de ver como día a día ese pedazo de historia rafaelina se venía abajo, y ponía en riego a los peatones que ya casi no podían transitar por el lugar. La ley de expropiación se hizo realidad, todos estábamos de acuerdo, pero era otro contexto, era otro momento, no había pandemia, no existía esta crisis económica y sanitaria en la que hoy estamos inmersos”.

“Hoy, ante esta nueva situación, las prioridades deben cambiar, lo menos importante deberá esperar, la Ley de Expropiación deberá posponerse en el marco de esta emergencia y deberá volver a votarse con un plazo extendido que permita realizar esta operación cuando la pandemia haya pasado. Y esos fondos deben destinarse a lo urgente, para el sistema de salud, para que el nuevo Hospital Nodal de Rafaela avance de manera más rápida o que se sumen nuevas camas críticas al Hospital Jaime Ferré, o para generar herramientas para emprendedores y trabajadores que se hayan quedado sin trabajo”.

“Durante estos 7 meses de cuarentena los concejales opositores fuimos muy respetuosos, colaborativos y siempre estuvimos “al pie del cañón” cuando nos necesitaron. No hicimos politiquería, ni nos aprovechamos de los errores o los desmanejos del gobierno. Estoy seguro de que si la situación fuera al revés, si quienes hoy son gobierno fueran oposición, no habrían actuado con la misma responsabilidad que lo hicimos nosotros”.

“No podemos avalar esta millonaria operatoria en este momento, hacerlo sería darle la espalda a la sociedad. Hoy hay muchos temas más importantes y urgentes que no pueden esperar, como sí puede esperar la expropiación de la Recova” ¿Acaso se pusieron a pensar y considerar que quieren o necesitan los rafaelinos en este momento? Estoy convencido que la mayoría de los vecinos de la ciudad, si fueran consultados, expresarían su descontento y marcarían como prioritaria la salud y el trabajo, dos necesidades básicas que hoy escasean y generan tanta incertidumbre y sufrimiento en las familias. Cuando la gente necesita que el Estado local esté al lado suyo, acompañando y conteniendo, el intendente toma la decisión que va a contramano de la empatía y la solidaridad que reclama la gente.