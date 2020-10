Tres proyectos para la próxima sesión Locales 14 de octubre de 2020 Redacción Por Ayer por la mañana se desarrolló de manera virtual la reunión de comisión en donde recibieron despacho tres proyectos. Luego de este encuentro los ediles mantuvieron una reunión por zoom por el tema relleno sanitario y trabajadores informales.

FOTO PRENSA CONCEJO SESION VIRTUAL. Se proyectaron distintas iniciativas que serán votadas en el próximo encuentro.

En la mañana de ayer se realizó la reunión de comisión del Concejo en donde se debatieron distintas iniciativas y tres recibieron despacho para ser votadas en la próxima sesión ordinaria.

Por un lado se dio despacho a un proyecto de Resolución de autoría del concejal Lisandro Mársico (FPCyS) respecto a un pedido a la Empresa Aguas Santafesinas S.A. para que disponga la extensión de la bonificación del 70% de descuento en las facturas que les llegan a los titulares de hoteles, moteles de alojamiento, centros de convenciones, bares y restaurantes que posean medido su consumo, solicitando que esta disposición sea retroactiva al mes de abril.

En tanto la concejal Alejandra Sagardoy impulsó un proyecto de Declaración para declarar al mes de Octubre como el “Mes de la Concientización de Cáncer de Mama”, fomentando acciones de prevención y visibilizando esta enfermedad.

Asimismo el oficialismo presentó un proyecto de Ordenanza referido a construcciones sustentables, en donde piden se autorice la utilización de sistemas de construcción sustentables, mediante la aplicación de estrategias bioclimáticas, por medio del uso de tecnologías o métodos debidamente certificados, para los inmuebles destinados a viviendas.

Otro de los temas que se abordó en la reunión de este martes tuvo que ver con la presentación del presupuesto y el reproche respecto a que aún los ediles no recibieron por parte del Ejecutivo, el desglose por programas que año a año se solicita. A su vez se trató la exposición de la Jefa de Gabinete Amalia Galantti al Concejo, en lo que se constituirá como su primer informe de gestión desde su asunción en ese cargo.



REUNION POR EL

RELLENO SANITARIO

Posteriormente al encuentro de comisión los concejales mantuvieron una reunión virtual con trabajadores de la economía popular, representantes de la CTA Autónoma y la secretaria de Ambiente y Movilidad Maria Paz Caruso.

El planteo de los trabajadores informales tuvo que ver con el pedido de poder ingresar al Complejo Ambiental y realizar sus tareas de recupero de residuos. Sucede que el gobierno rafaelino decidió retirar el permiso a alrededor de 60 personas del relleno sanitario.

El concejal de Cambiemos Leonardo Viotti señaló que “avanzamos en la generación de una mesa con representantes del Concejo, del Ejecutivo y de los trabajadores y en donde además se va a convocar a referentes de las Cooperativas que actualmente trabajan en el Relleno Sanitario. Este miércoles vamos a visitar el Complejo Ambiental y allí se va a evaluar la posibilidad de crear una nueva cooperativa o espacio para que puedan trabajar de manera formal. Vamos a analizar si hay disponibilidad de materiales y si están las condiciones. Nosotros pensamos que si hay voluntad política se puede avanzar en ese sentido”.

“Lo real es que estas personas ingresan de manera informal al Relleno Sanitario, ellos mismos se denominan cirujas, son aquellos que cuando se crea el Relleno estaban en el basural viejo. Muchos de ellos pasan a formar cooperativas y pasan a la formalidad; un proceso que a mi entender estuvo muy bueno, pero hubo una grupo de personas que durante este tiempo no pasaron a la formalidad y lo siguieron haciendo de manera informal ingresando por atrás, juntando las sobras o lo que las cooperativas no trabajan. Mucho tiempo se los dejó pasar y ahora en plena pandemia se pusieron más estrictos y no los dejan ingresar”, explicó Viotti.

Por su parte el concejal del PJ, Jorge Muriel, manifestó que “fue positivo el encuentro de ayer, donde se formó una mesa interdisciplinaria donde vamos a ir al Complejo Ambiental y esperemos que estén todos los actores para arribar a una solución. Es muy claro el planteo de la secretaria María Paz Caruso donde hay condiciones que se deben cumplir y no se puede trabajar de cualquier manera, por lo tanto hay que ver si formar una cooperativa con esta gente es el camino. Después habrá que encontrar los puntos de acuerdo para que puedan trabajar y la convivencia con las cooperativas que ya están, tienen un convenio y pagan un canon para trabajar ahí. Seguramente también habrá que trabajar en la modificación de la Ordenanza también”.

En tanto Hugo Acuña, integrante de la CTA Autónoma explicó que “el planteo fue al Concejo a partir de la problemática que están teniendo compañeros y compañeras que venían desarrollando su actividad en el Relleno Sanitario y lo hacían informalmente, trabajando de manera complementaria con las cooperativas. Todo lo que se descartaba de estas tareas ellos lo tomaban y así tenían su fuente de trabajo; actividad que desarrollaban hace más de veinte años. El municipio en medio de la pandemia decidió no dejarlos trabajar más y para ellos este era un trabajo genuino, subsistían a partir del mismo y podían alimentar a su familia”.

“Nosotros tomamos contacto ante esta situación donde los compañeros se organizaron y están en la pelea por estas fuentes de trabajo; peleando con el municipio que está teniendo un planteo de invisibilizar la problemática social, mirando para otro lado”, dijo Acuña.