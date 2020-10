Preocupan efectos a largo plazo Locales 14 de octubre de 2020 Redacción Por EN PACIENTES CON SINTOMAS LEVES DE COVID

Cada vez más especialistas están advirtiendo sobre los efectos secundarios del coronavirus en pacientes recuperados. Uno de los que más preocupan es la llamada “niebla mental”. El diario estadounidense The New York Times informó, citando a médicos y científicos, que las personas que lograron superar la enfermedad suelen presentar “síntomas cognitivos preocupantes”. La “niebla mental” puede manifestarse como pérdida de memoria, dificultad para concentrarse, confusión, mareos y hasta dificultad para entender palabras cotidianas. Esta obnubilación varía mucho de paciente en paciente, pero incluso afecta a quienes habían tenido síntomas leves del virus. De repente, se les dificulta leer, olvidan palabras o no pueden pensar claramente. Todavía no se sabe a ciencia cierta qué es lo que causa esta “niebla mental” y las resonancias magnéticas realizadas no mostraron que hubiera daños cerebrales. Hasta el momento hay dos teorías que son las más aceptadas. Según la primera, se daría cuando no se detiene la respuesta inmunitaria del organismo frente al virus, aún cuando el cuerpo ya se recuperó. La segunda sostiene que se debe a “una inflamación de los vasos sanguíneos que van al cerebro”. Este lunes, la directora técnica para el coronavirus de la Organización Mundial de la Salud, Maria Van Kerkhove, aseguró que ahora se estaban empezando a ver los efectos del virus a largo plazo en la salud mental, en el corazón y en los pulmones. Por ello, la funcionaria del organismo aseveró que sigue siendo importante frenar los contagios de la enfermedad, aún cuando la tasa mundial de letalidad haya bajado a alrededor del 0,6% de los casos positivos.