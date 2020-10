En agosto la actividad turística fue casi nula Nacionales 14 de octubre de 2020 Redacción Por El Gobierno lanzó créditos para turismo por $3.000 millones a tasas subsidiadas. Además, reglamentó el "Bono Fiscal Vacacional" que otorgará un beneficio de hasta 20 mil pesos por grupo familiar.

BUENOS AIRES, 14 (NA). - La llegada de turistas no residentes cayó en agosto 99,3% interanual mientras la salida hacia el exterior tuvo un descenso similar, en el sector que por la crisis sanitaria atravesó su sexto mes de inactividad casi total debido a la crisis sanitaria.

Según informó el INDEC, en agosto pasado llegaron desde el exterior 1.700 personas, y en los primeros ocho meses del año totalizaron 665,5 mil con una baja interanual del 67,2%. Las salidas hacia el exterior totalizaron 3.600 personas y desde diciembre pasado llegaron a 800 y acumularon una caída interanual de 71,4%, según los datos oficiales.

Los aeropuertos de Ezeiza y Aeroparque Jorge Newbery concentraron en agosto el 89,7% de los arribos, con una baja interanual de 66,8% y el 80,7% de las salidas de turistas residentes, con una disminución de 71,6% respecto al mismo período del año anterior.

El organismo aclaró que para los datos de agosto se utilizaron para las estimaciones los provistos por la Dirección Nacional de Migraciones, ya que están suspendidos en forma temporaria los operativo de campo de la Encuesta de Turismo Internacional.

El INDEC señaló también que tanto las partidas como las llegadas pueden no estar vinculadas directamente al turismo, sino pueden corresponder a las excepciones decretadas en el marco de la emergencia por el coronavirus.

El sector cumplió en agosto casi siete meses de inactividad y el gobierno se apresta en octubre a liberar algunos vuelos de cabotaje e internacionales, con el consentimiento de las provincias, y dispuso además una compensación de 20 mil pesos por grupo familiar sobre gastos, a partir de enero, para reactivar la actividad turística.



LINEA DE CREDITOS

El Gobierno anunció ayer una línea de financiamiento para PyMEs del sector turismo por un monto total de 3.000 millones de pesos, que tendrá un plazo de hasta 24 meses, tasa subsidiada y un año de gracia sobre el capital.

Los créditos serán respaldados por garantías del FOGAR en un 100%, y contarán, a partir del respaldo del FONDEP, con tasa subsidiada de 0% desde la cuota 1 a la 12, y del 18% desde la cuota 13 a la 24. Las empresas deberán contar con certificado MiPyME para solicitar los préstamos.

En el caso de sociedades y autónomos podrán pedir hasta 2,5 meses de facturación con un tope de $10 millones.

Entre los monotributistas, los de las categorías A, B y C tendrán la posibilidad de acceder a un único desembolso de $50.000 y los de la D a la K podrán solicitar un único desembolso de $200.000.

Los créditos fueron presentados por el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, junto a su par de Turismo y Deportes, Matías Lammens, y el presidente del Banco Nación, Eduardo Hecker.

Hecker afirmó que la línea de crédito de 3.000 millones "va a asistir a 10.0000 empresas, eso permite sintonizarnos con la recuperación de las empresas". Asistieron también en forma virtual representantes de las cámaras empresarias del sector y otros funcionarios de los dos ministerios.



REGLAMENTO "BONO

FISCAL VACACIONAL"

El Gobierno dispuso ayer que el Programa "Bono Fiscal Vacacional", con el que apunta a estimular la actividad turística, operará con un límite máximo de 2 mil millones de pesos, que se asignará hasta un monto de 20 mil pesos por grupo familiar, a partir de enero de 2021.

Así se estableció en la reglamentación de la Ley de Sostenimiento y Reactivación Productiva de la Actividad Turística, que otorga incentivos para ese sector, uno de los más golpeados por la pandemia y las medidas de aislamiento.

Se trata de la ley N° 27.563, que contempla "una serie de medidas para el sostenimiento y la reactivación de la actividad turística nacional con la finalidad de paliar el impacto económico, social y productivo producido en dicha actividad, en todas sus modalidades, en virtud de las consecuencias generadas por la pandemia de COVID-19", de acuerdo con un decreto publicado este martes en el Boletín Oficial.

Según el Gobierno, el Ministerio de Turismo y Deportes - autoridad de aplicación de la ley- podrá dictar las medidas necesarias para la implementación del Programa, a los efectos del otorgamiento del aporte.