Expectativa empresarial por el discurso de Fernández en IDEA

FOTO NA PRESIDENTE. Alberto Fernández en la planta de Raízen.

BUENOS AIRES, 14 (NA). - Si bien no se esperan anuncios, el sector empresarial aguarda con expectativa el discurso que el presidente Alberto Fernández brindará hoy en el arranque del 56 Coloquio Anual de IDEA. Fernández tiene previsto exponer alrededor de las 9:00, a través de videoconferencia, luego de que el presidente del encuentro, Roberto Alexander, brinde las palabras de bienvenida.

Del coloquio, que abandonará el tradicional escenario de Mar del Plata para hacerse de manera virtual ante la pandemia del coronavirus, participarán dirigentes políticos de distintas fuerzas, economistas y empresarios, "en un marco de búsqueda de diversas miradas sobre lo que pasa en la Argentina, y la proyección para el futuro". El lema del encuentro será "Qué país queremos ser", por lo que se espera que el Presidente brinde los objetivos principales de su gestión, definición que terminará de delinearse el próximo viernes cuando exponga el ministro de Economía, Martín Guzmán.

Los empresarios y ejecutivos de empresas aguardan más definiciones sobre el rumbo de la política económica, en un escenario de fuerte presión sobre el tipo de cambio. Entre quienes participarán hay muchos sectores que dependen del ingreso de divisas para producir, por lo que esperan más certezas sobre los planes que tiene el gobierno para garantizarlas, confiaron referentes empresariales consultados por la agencia NA.

El gobernador bonaerense Axel Kicillof tiene agendado exponer el viernes al mediodía, en otro de los discursos muy esperados. Entre la dirigencia local también dirá presente el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quien prevé hablar en el arranque del viernes. Ese día también expondrán los gobernadores Sergio Uñac (San Juan), Omar Perotti (Santa Fe) y Gustavo Valdés (Corrientes).

El viernes se realizarán sesiones simultáneas sobre cuestiones clave para el mundo empresarial: la transformación digital y su impacto en medio de la pandemia, el futuro del trabajo y la forma de potenciar las economías regionales.

"Vamos a compartir la iniciativa de Seamos Uno. Necesitamos trabajar en conjunto sobre los problemas más estructurales que necesita la Argentina, para generar el país que queremos ser. Hablaremos de la coyuntura y también del futuro del país que queremos", explicó el presidente de IDEA, Roberto Murchison.



RAÍZEN INVERTIRA

U$S 715 MILLONES

Raízen Argentina, licenciataria de la marca Shell, anunció ayer que en el período 2020-2023 invertirá u$s 715 millones y creará 4.000 empleos, en el marco del acto encabezado por el presidente Alberto Fernández. Los fondos serán destinados al desarrollo de una nueva línea de producción de combustibles; aumento de la capacidad de procesamiento en la refinería; distintos proyectos vinculados con la modernización de unidades y procesos, y la mejora de eficiencia energética e incorporación de nuevas prácticas ambientales.

La compañía adelantó, además, que continuará con su plan de expansión de la red de estaciones de servicio y otros segmentos industriales, como también proyectos de logística & trading para Argentina y la región.

El presidente Alberto Fernández y el gobernador de la provincia de Buenos Aires Axel Kicillof fueron recibidos en la refinería ubicada en Dock Sud, Avellaneda, por Rubens Ometto Silveira Mello, presidente del consejo de administración del Grupo Raízen, Ricardo Mussa, presidente del Grupo Raízen, y Teófilo Lacroze, presidente de Raízen Argentina.