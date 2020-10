Los horarios para el Rugby Championship Deportes 13 de octubre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

El Rugby Championship 2020 ya tiene todo confirmado. SANZAAR anunció el fixture y ahora se conocieron los horarios del torneo que se disputará en Australia entre el 7 de noviembre y el 12 de diciembre. El mismo estará constituido por 12 partidos que se repartirá entre esas seis semanas, y Los Pumas, con el rafaelino Mayco Vivas, harán su tan esperado debut ante los Springboks, en el Suncorp Stadium de Brisbane, el sábado 7 de noviembre a las 3 de la madrugada.

Por otra parte, el partido entre Nueva Zelanda y Australia, que iba a disputarse el sábado 12 de diciembre quedó finalmente estipulado para el 31 de octubre, fecha que dará comienzo al certamen. Finalmente, el seleccionado argentino cerrará su participación con los Springboks, en el Mc Donald’s Jones St. de Newcastle, el 12 de diciembre desde las 5:45 AM.

Todos los partidos se jugarán en Australia y los partidos que involucran al equipo local, más Argentina, Nueva Zelanda y Sudáfrica, se jugarán a las 3 AM y 5.45 AM respectivamente. Los planteles se mantendrán separados en una «burbuja» sanitaria y se jugarán ambos partidos en el mismo estadio, uno a continuación del otro.



FIXTURE COMPLETO

Adelantado fecha 6 – Sábado 31 de octubre: Estadio: ANZ Stadium de Sídney, Australia-Nueva Zelanda.

Fecha 1, sábado 7 de noviembre: Estadio: Suncorp Stadium, Brisbane, Los Pumas-Sudáfrica a las 3 AM y Australia-Nueva Zelanda 5.45 AM,

Fecha 2, sábado 14 de noviembre: Estadio: Bankwest Stadium, Sydney, Nueva Zelanda-Los Pumas, 3 AM y Sudáfrica-Australia, 5.45 AM.

Fecha 3, sábado 21 de noviembre: Estadio ANZ Stadium, Sydney. Nueva Zelanda-Sudáfrica 3 AM y Australia-Los Pumas 5.45 AM.

Fecha 4, sábado 28 de noviembre: Estadio McDonald Jones Stadium, Newcastle. Los Pumas-Australia 3 AM y Sudáfrica-Nueva Zelanda 5.45 AM,

Fecha 5, sábado 5 de diciembre: Estadio Bankwest Stadium, Sydney, Los Pumas-Nueva Zelanda 3 AM y Australia-Sudáfrica 5.45 AM.

Fecha 6, sábado 12 de diciembre: Estadio: McDonald’s Jones St, Newcastle, Sudáfrica-Los Pumas 5.45 AM.