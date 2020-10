El equipo de Alfaro recibe al Charrúa Deportes 13 de octubre de 2020 Redacción Por ECUADOR - URUGUAY

BUENOS AIRES, 13 (NA) -- Uruguay visitará hoy a Ecuador en un partido correspondiente a la segunda fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a Catar 2022 y está en duda la presencia del delantero Luis Suárez.

El encuentro se llevará a cabo en el estadio Rodrigo Paz Delgado a partir de las 18.00 (TyC Sports) y será controlado por el árbitro colombiano Wilmar Roldán, quien tendrá como asistentes a Wilmar Navarro y Miguel Roldán.

El conjunto ecuatoriano dirigido por el rafaelino Gustavo Alfaro perdió ante Argentina por 1 a 0 en el estadio de Boca y registra solo una victoria ante la Selección de Uruguay en 17 partidos disputados por Eliminatorias mundialistas.

El único triunfo de Ecuador fue el 12 de febrero de 1997, cuando goleó por 4 a 0 al combinado uruguayo en el estadio Olímpico Atahualpa de Quito.

El técnico Alfaro, adelantó que defenderá con pocos jugadores ante Uruguay y se estima que estarían desde el inicio los futbolistas Pedro Perlaza, Franklin Guerra, Cristian Noboa, Johan Julio y Michel Estrada.

"Tenemos que jugar un partido con poca gente defendiendo pero que debe ser disciplinada. Debemos tener la capacidad de no entra al juego que propone Uruguay, hay que imponer condiciones y no es sencillo cuanto tienes a un equipo que se conoce tan bien", dijo Alfaro.

Por su parte, Uruguay venció como local a Chile por 2 a 1 y, si bien el entrenador Óscar Washington Tabárez aún no confirmó el once titular, trascendió que el delantero Luis Suárez no estaría desde el arranque y en su lugar iría Jonathan Rodríguez.



Ecuador - Uruguay



Estadio: Rodrigo Paz Delgado (Quito). Árbitro: Wilmar Roldán (Colombia). Hora: 18.00.



Ecuador: Alexander Domínguez; Pedro Perlaza, Franklin Guerra Robert Arboleda, Xavier Arreaga, Pervis Estupiñán; Alan Franco, Carlos Gruezo, Cristian Noboa, Johan Julio; Enner Valencia y Michel Estrada. DT: Gustavo Alfaro.

Uruguay: Martín Campaña; Martín Cáceres, Sebastián Coates, Diego Godín, Matías Viña; Federico Valverde, Rodrigo Bentancur, Brian Rodríguez, Nahitan Nández, Nicolás De La Cruz y Jonathan Rodríguez o Luis Suárez. DT: Óscar Washington Tabárez.