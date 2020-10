Alama por casos de covid en la previa de Perú ante Brasil Deportes 13 de octubre de 2020 Redacción Por El equipo de Gareca suspendió los últimos entrenamientos. Este martes recibe al duro seleccionado brasileño de Neymar.

FOTO ARCHIVO EN LIMA. Brasil se presenta ante Perú en el estadio Nacional.

BUENOS AIRES, 13 (NA) -- La Selección de Perú, comandada por el argentino Ricardo Gareca, encendió ayer las alarmas en la previa del duelo de mañana contra Brasil por la segunda fecha de las Eliminatorias para el Mundial de Catar 2022, debido a que podrían haber casos de coronavirus en la delegación.

Según afirman medios peruanos, cuatro jugadores del seleccionado se habrían contagiado y serían baja para el choque con su par brasileño, por lo que se suspendió el entrenamiento matutino y se esperan los resultados de las contrapruebas para confirmar los casos.

El encuentro se jugará a partir de las 21 (TyC Sports) en el Estadio Nacional de Lima y contará con el arbitraje de Julio Bascuñan, de Chile, quien tendrá como asistentes a sus compatriotas, José Retamal y Raúl Orellana.

El conjunto peruano viene de igualar 2 a 2 en su visita a Paraguay en Asunción y Gareca ya tenía el equipo definido, aunque no lo había dado a conocer, pero ahora deberá esperar a las próximas horas para saber qué jugadores estarán a disposición.

Por su lado, Brasil viene de florearse ante Bolivia al golearlo por 5 a 0 en una actuación casi impecable del elenco verdeamarelo y el entrenador Tite optaría por colocar a los mismos once que empezaron jugando ese partido.

El entrenador destacó la presencia de Neymar, una de las figuras del conjunto brasileño, al señalar que el jugador del París Saint Germain cumplió su función de crear fútbol ante Bolivia a pesar de no convertir ninguno de los goles.



Perú-Brasil



Estadio: Nacional de Lima (Perú). Árbitro: Julio Bascuñan (Chile). Hora: 23.15 (hora de Argentina).



Perú: Pedro Gallese, Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Luis Abram, Miguel Trauco; Pedro Aquino, Renato Tapia, Yoshimar Yotún, André Carrillo, Christofer Gonzales y Jefferson Farfán o Raúl Ruidíaz. DT: Ricardo Gareca.

Brasil: Weverton; Danilo, Marquinhos, Thiago Silva, Renan Lodi; Casemiro, Douglas Luiz; Everton, Philippe Coutinho, Neymar; Roberto Firmino. DT: Tite.