Lexus UX 300e: el primer eléctrico puro de la marca de lujo japonesa Automotores 13 de octubre de 2020

Las primeras unidades del Lexus UX 300-e, crossover urbano eléctrico, estarán disponibles y se entregarán en el primer trimestre de 2021 en España, según ha revelado la marca. Se podrá elegir con cuatro niveles de acabado diferentes: Eco, Business, Executive y Luxury.



PRECIOS Y

ACABADOS

El UX 300e con el nivel de acabado Eco estará disponible desde 49.900 euros. El mismo modelo con el acabado Business tendrá un precio de 54.400 euros.

Los dos acabados más altos (Executive y Luxury) superan ese precio. De todas formas, Lexus calcula que el 70% de las ventas del UX 300e corresponderá a los acabados Eco y Business, ya de por sí con un amplio equipamiento.

El acabado Eco incluye, por ejemplo, llantas de aleación de 17", luces Bi-Led, antinieblas traseros Led, retrovisores eléctricos calefaccionados, volante de cuero con controles de audio/teléfono, tapicería de tela, sistema de sonido Panasonic con 6 altavoces, Lexus Media Display con pantalla de 7", compatibilidad con Apple Car Play y Android Auto, Lexus System+, sistema de precolisión y accionamiento automático de luces de carretera.

El equipamiento adicional del acabado Business ofrece antinieblas delanteros Led, sensor de lluvia, sensores de aparcamiento delanteros y traseros, sistema Intelligence Clearance Sonar, alerta y freno por tráfico posterior, cámara trasera con guías de aparcamiento y barras de techo longitudinales.



AUTONOMÍA

Y RESERVA

Otro dato que hemos conocido este lunes es la autonomía real del Lexus UX 300e. Según el fabricante, ofrece un alcance de 315 kilómetros según el ciclo de homologación WLTP con las llantas de 17 pulgadas (305 km con las llantas de aleación de 18 pulgadas, disponibles únicamente con el acabado Luxury, el más alto de los cuatro).

Sin embargo, Lexus asegura que la batería de iones de litio de 54,3 kWh ofrece un margen de seguridad del 10% (algo así como un 'depósito de reserva') "para que ningún cliente se quede tirado en la carretera y pueda llegar hasta el punto de recarga más cercano". Eso significaría que la autonomía real del Lexus UX 300e ronda los 350 kilómetros, aunque el fabricante prefiere prometer 315 km para asegurarse de que la batería de 288 celdas refrigerada por aire alcanza el final de su vida útil con una capacidad y un rendimiento acordes a lo prometido. "Nuestra filosofía es satisfacer al cliente a largo plazo", señala el director de Marketing de Lexus, Aurelio García.



TIEMPOS DE RECARGA

La batería del Lexus UX 300e se puede recargar en enchufes de corriente alterna (AC) de hasta 6,6 kW con conector Tipo 2 (Mennekes) o en cargadores rápidos de corriente continua (DC) de hasta 50 kW con conector CHAdeMO. El tiempo aproximado de carga es de 8h15 en un enchufe de 230 V a 32 amperios, mientras que a 10 amperios el tiempo de recarga se alarga hasta las 24 horas. En un cargador rápido de 50 kW apenas nos llevaría 50 minutos una carga completa.

Lexus ofrece el UX 300e con una promoción de lanzamiento que incluye un punto de carga en casa e instalación sin coste adicional. A final de año anunciará un acuerdo de colaboración con una importante compañía eléctrica española.



AL VOLANTE

Hemos dejado para el final la parte que más nos interesa: las impresiones de conducción del nuevo UX 300e. Realmente estamos ante uno de los modelos eléctricos mejor logrados del mercado, no sólo de su segmento.

El comportamiento dinámico es sobresaliente para un crossover de 4,5 metros de largo y 1,54 de alto (exactamente lo mismo que el UX 250h, el modelo híbrido del que deriva), a pesar de que pesa 1.785 kg en vacío, 245 kilos más que su 'pariente' híbrido debido al peso de la batería.

Pero no hay mal que por bien no venga, ya que el tamaño y el peso de las baterías, situadas bajo la carrocería, reducen el centro de gravedad hasta los 530 mm del suelo, 67 mm menos que el UX 250h. Si a esto le unimos un aumento de la rigidez torsional del chasis, de la carrocería y hasta de la propia batería, además de una dirección muy precisa y una mejora de la suspensión, trazar cada curva a bordo del UX 300e es pura diversión.

Influye también, cómo no, el potente motor eléctrico que entrega una potencia de 150 CV y un generoso par máximo de 300 Nm disponible al instante, sobre todo en el modo de conducción Sport, el más 'salvaje' de los tres (los otros dos son Eco y Normal). Semejante empuje le permite acelerar de 0 a 100 km/h en 7,5 segundos, mientras que el tiempo de recuperación de 80 a 120 km/h es de 5,3 segundos. Por último, las levas tras el volante permiten 'jugar' con la retención del motor eléctrico para que la conducción sea lo más parecida a la de un coche con motor de combustión con cambio de marchas. Sólo le falta sonar como un deportivo naftero.

Durante la sesión de prueba hemos recorrido 147 kilómetros (el 80% del tiempo por carreteras convencionales de doble sentido) y el consumo medio se ha ajustado bastante a lo que promete Lexus: 17.5 kWh/100 km. Cuando hemos arrancado el ordenador de abordo marcaba una autonomía de 300 km y al cabo de 147 kilómetros todavía nos quedaba energía en la batería para recorrer otros 148 km. (Fuente: El Mundo Motor).