“Comparto una convivencia donde se priorice la salud y que lo económico sea atendido” Locales 13 de octubre de 2020 Redacción Por El presidente del Concejo Germán Bottero habló de la actual situación sanitaria en la ciudad, que obliga hoy a restringir algunas cuestiones pero evitando un retroceso de fase que tal como está la cuestión económica sería inviable.

FOTO ARCHIVO GERMAN BOTTERO. El presidente del Concejo se refirió sobre las nuevas restricciones.

Con un aumento sostenido de casos y una demanda creciente en el sistema de salud local, las autoridades de la ciudad buscan un equilibrio a la hora de determinar nuevas medidas que cuiden por un lado la salud de la población pero a su vez no perjudiquen las actividades productivas hoy habilitadas en Rafaela.

El presidente del Concejo, Germán Bottero opinó que “respecto a las nuevas restricciones yo estoy de acuerdo en tratar de manejar las cuestiones en este caso con nuevos límites de horarios, antes de volver a disponer el cierre de ciertas actividades; ya van 7 meses y para algunas personas volver atrás sería muy difícil, más aún teniendo en cuenta que algunos sectores todavía no han podido volver a trabajar, como por ejemplo los jardines, organizaciones de eventos, en donde a algunas quizás sí se le puede encontrar la vuelta como los eventos con una lógica de trabajo parecida a la de restaurantes”.

“Este quizás es el momento que más golpea ahora sí el coronavirus en Rafaela y obliga por lo tanto a que muchas de estas cuestiones deban seguir esperando un poco más. Estoy de acuerdo con una convivencia donde se priorice la salud pero en donde también la parte económica sea atendida, porque insisto, hay gente que la está pasando mal, incluso yo lo que noto es que esta pandemia súper extendida está generando un cierto problema emocional y psicológico donde mucha gente está angustiada por no salir, por tener a los familiares lejos, por no poder salir a trabajar; aún cobrando hay mucha gente que teniendo por decirlo de algún modo esa esa suerte, está afectada por todo esto”, advirtió Bottero.

El presidente del Concejo además manifestó que se percibe día a día la necesidad de retomar vínculos, socializar, los chicos y la ausencia de la escuela que impacta también. “Siempre hablamos primero de la salud, después empezamos a hablar de la economía y hoy tenemos que hablar de la parte emocional y de la contención qué es necesario brindarle a mucha gente que la está pasando mal; entonces en ese sentido todo lo que podamos pensar para convivir es la línea de trabajo que yo tengo y por supuesto algunas actividades que hoy no trabajan que vayamos pensando en que vuelvan de la manera que corresponda, pero que vayan volviendo”, sostuvo el radical que integra el bloque de Cambiemos.



UN PRESUPUESTO INCIERTO

El presidente del Concejo, Germán Bottero, habló del presupuesto 2021 presentado recientemente por el intendente Luis Castellano, y precisó que “el Ejecutivo nos pidió que en algunas áreas donde hay mucha incertidumbre, cultura, educación, deportes, incluso transporte público, hay que ver qué va a pasar en el 2021 y en ese sentido está el presupuesto condicionado a alguna charla o algún encuentro en un tiempo más donde pudieron haber certeza. Ojalá que las haya”.

Por otra parte Bottero indicó que “el presupuesto del Concejo en este caso es distinto porque no prevé erogaciones más allá de los sueldos, del funcionamiento lógico del sexto piso y algunas cuestiones menores. Nuestro presupuesto en ese sentido no tiene tantas complicaciones”.

Finalmente el radical se refirió nuevamente al presupuesto elevado por el Ejecutivo y señaló que “le dijimos al intendente que iremos acompañando y que charlaremos en 60 días antes de votarlo para ver si propone algún ajuste conforme a nuevas disposiciones, para que lo presente y se vote esté un poco más ajustado a la realidad. Parecería que uno va a votar un presupuesto hoy y no sabes que va a pasar mañana. Este país siempre fue difícil, pero siempre fue difícil por variables económicas donde presupuestas algo y después la inflación te lo deja desactualizado. Eso es lo normal lamentablemente, pero a eso que sigue ocurriendo, hoy tenés que sumarle algunas actividades que se van a poder hacer y otras que no, con lo cual todo se complejiza más”.