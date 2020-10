Otros 25 nuevos contagios y 2 fallecidos Locales 13 de octubre de 2020 Redacción Por En total la ciudad suma casi 1.500 casos, de los cuales 645 se encuentran activos, 1.510 los aislados y 815 los recuperados. Además, ya se han producido 20 fallecimientos desde el inicio de la pandemia. Insisten con que las personas que se hayan hecho el hisopado atiendan las llamadas de los diferentes equipos para otorgarles el resultado y realizar el seguimiento.

FOTO COMUNICACION SOCIAL REPORTE. Las estadísticas actuales de la pandemia en la ciudad.

La ciudad de Rafaela informó este lunes 25 nuevas infecciones de Covid-19 en las últimas 24 horas, lo que sumado a los 98 del sábado -récord diario- y a las 60 del domingo, se han totalizaron 183 contagios más durante este fin de semana largo.

Durante el reporte epidemiológico de este 12 de octubre que estuvo a cargo de Sandra Cappello, responsable de la Coordinación Epidemiológica de la Dirección Regional de Salud Rafaela, la doctora comenzó la conferencia de prensa virtual manifestando que "en este día lunes tenemos que reportar 25 casos nuevos de coronavirus en Rafaela, donde hasta el momento se encuentran activos 645, mientras que 815 son las personas recuperadas al día de la fecha ya que durante el transcurso del fin de semana se otorgaron 18 altas, en tanto que las personas aisladas son 1.510 y desde el comienzo de la pandemia tenemos un total de casos de 1.480. También se registraron más fallecidos en los últimos días (este lunes se produjeron otros 2 decesos por Covid-19 en el Hospital "Jaime Ferré" que se encontraban internados en UTI, un hombre de 85 años y una mujer de 83), con lo cuál son 20 las muertes que se produjeron desde marzo. Y en relación a las camas de unidad de terapia intensiva del Hospital, hay 14 pacientes Covid-19 positivos de los cuáles 12 se encuentran en asistencia respiratoria mecánica y 2 sin ARM y 1 paciente sospechoso sin ARM. Por su parte, en el área de internación general, hay 25 pacientes positivos y 12 sospechosos. Aclaro que estos 25 casos no quiere decir que hayan disminuido las consultas y los casos sospechosos, ya que como pasa siempre durante los fines de semana y feriados, la carga de los datos es un poco más lenta porque se trabajan menos turnos en el laboratorio central, con lo cuál durante la semana esto se va a ir normalizando cuando se vayan cargando los casos que se procesaron en estos últimos días".



PIDEN QUE ATIENDAN

LOS LLAMADOS

Por último, durante el breve informe, la facultativa destacó que "también le pedimos a todas las personas que se hayan realizado un hisopado y que están a la espera del resultado y vean en sus teléfonos una llamada de un número privado un número con característica de Santa Fe, que por favor atiendan los teléfonos porque nos está pasando que llamamos para informarles los resultados y no atienden los teléfonos. Incluso, tenemos casos positivos en los cuáles nunca hemos podido contactar, lo mismo cuando se hace un seguimiento o a veces para darle el alta, donde muchas veces se llama desde los distintos equipos destinados a esa función y nos encontramos con que nos atiende el contestador y no podemos dar las indicaciones adecuadas".