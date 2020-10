Más de 150 infracciones en los controles de tránsito Locales 13 de octubre de 2020 Redacción Por Tras las medidas dispuestas por el gobierno local y provincial en el marco de la pandemia, los controles se intensificaron durante los últimos días.

FOTO COMUNICACION SOCIAL OPERATIVOS. Se llevaron a cabo en distintos puntos de la ciudad.

Con el objetivo de hacer cumplir las nuevas medidas de cuidados a los rafaelinos para evitar o disminuir los contagios por Coronavirus, se intensificaron los controles de tránsito en las calles de la ciudad. Durante el fin de semana, en los distintos operativos, se labraron 67 actas, con 156 infracciones. Además como producto del trabajo, se retuvieron 18 motocicletas y 8 licencias de conducir y además, se detectaron 5 casos de alcoholemia positiva. Por disposición del gobierno provincial, en Rafaela no se podrá circular entre las 20 y las 6 horas en caso de que no estén comprendidos dentro de actividades autorizadas. La medida aplica hasta el 25 de octubre.



COMERCIOS DE CERCANIA

Por otro lado, con la colaboración de la Brigada Sanitaria, se sancionaron a 7 comercios por permanecer abiertos en un horario que no lo tienen permitido. Los locales de cercanía, como es el caso de kioscos, despensas, almacenes, drug stores y negocios afines, pueden atender al público hasta las 22 horas.



CONTROLES PREVENTIVOS

Por último, personal de la Unidad Regional V, Protección Vial y Comunitaria y Guardia Urbana trabajaron en operativos preventivos con patrullajes activos y controles estratégicos en distintos puntos de la ciudad. La modalidad fue mediante controles vehiculares en calles, espacios verdes, inmediaciones de la ciclovía, lugares de esparcimiento y comercios.