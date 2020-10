Santa Fe volvió a la ASPO

Un nuevo Decreto de Necesidad y Urgencia del gobierno nacional volvió a encasillar a varios departamentos de la provincia de Santa Fe en la denominación técnica de Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO). Se trata del DNU Nro. 792 firmado por Alberto Fernández, y difundido en los primeros minutos de este lunes. Sin embargo, el retorno a ASPO no redundará en cambios para el territorio santafesino. Al menos, por ahora. Según dijo a El Litoral el ministro de Gestión Pública, Rubén Michlig, se mantienen vigentes las restricciones y habilitaciones establecidas el viernes en dos decretos firmados por el gobernador Omar Perotti.

El decreto nacional plantea ASPO para ocho departamentos de la provincia: cinco son del sur – Rosario, General López, Caseros, Constitución y San Lorenzo – y a ellos se suman La Capital, Las Colonias y Castellanos. Sin embargo, Michlig aclaró que como consecuencia de todo el andamiaje de normativas que se fueron dictando desde marzo, esta etapa de ASPO no se traduce en el "encierro" estricto que se materializó en el primer tramo de la cuarentena, sino que es más flexible y – en última instancia – es el gobernador quien tiene potestades para ir adecuando las disposiciones con nuevas restricciones, si los parámetros sanitarios empeoran. "Cambia la consideración técnica al pasar algunos departamentos a ASPO, pero al mantenerse las habilitaciones y disposiciones complementarias dictadas en todo el período de vigencia de la pandemia, se ratifican las actividades permitidas y restricciones dictadas a partir del viernes por el gobernador Omar Perotti. Es decir que en general la situación no cambia en la provincia respecto de lo anunciado la semana pasada", planteó el ministro.

- ¿Técnicamente volvemos a ASPO otra vez, pero las habilitaciones siguen siendo las mismas que las enumeradas en el decreto del gobernador del viernes?

- Exactamente, porque se mantienen las mismas autorizaciones que en su momento concedió el Jefe de Gabinete o que el propio gobernador tenía en función de la normativa anterior. Es un laberinto de normas, pero para sintetizarlo vale esa conclusión: volvimos a ASPO pero sin cambios, por ahora.

- ¿Qué pasa con las reuniones familiares, teniendo en cuenta que el DNU del gobierno nacional las habilita hasta diez personas y al aire libre?

- No están permitidas. Nosotros seguimos con la normativa dictada que establece que están prohibidas en toda la provincia. De todos modos, el gobernador tiene la posibilidad de modificar eso en cualquier momento. Hoy seguimos con el criterio de que están prohibidas.

- Los decretos provinciales hablan de restricciones para las ciudades de Esperanza, Rafaela y Sunchales. Pero el DNU habla de los departamentos Castellanos y Las Colonias, completos. ¿Cómo se compatibiliza eso?

- En la práctica veremos el alcance que le vamos a dar. Puede haber una adaptación del decreto provincial.



FALTA DE CLARIDAD

EN LA INFORMACION

Con respecto a estos nuevos cambios en las últimas horas, desde el gobierno provincial, en su página web fundamentalmente, nuca dio a conocer estas nuevas variantes, con lo cual la gran mayoría se entera de estas nuevas disposiciones a través de redes sociales o las distintas páginas de los medios de comunicación, en otra clara muestra, como otras tantas, de que falta claridad en la información pública. En este sentido, solo el Municipio de Rafaela salió a insistir en los últimos días de que de 20 a 6 solo pueden andar por la ciudad los trabajadores esenciales. De todos modos, todo es muy confuso, ya que por un lado el gobierno te dice q después de las 20 sólo pueden circular trabajadores esenciales, pero al mismo tiempo te permite que puedas ir a un bar pero no informa claramente sobre esta situación. "Esto ya era así anteriormente, porque el intendente Castellano, cuando nos juntamos y nos bajó las 2 horas y nos restringió el 30% nos habilitó más veredas y un tramo de calles, pero nos decía que sí o sí sea con reservas de 20 a 24 para evitar la circulación de personas en la calle y motivar a que la gente se guarde un poco más o hacer más delivery y los que salgan que tengan permisos. Pero luego, en estas últimas horas, vino este nuevo decreto del presidente Alberto Fernández durante este fin de semana y luego el gobernador Perotti salió a hablar y dijo que solamente los esenciales podrían circular en el nuevo horario, entonces ahí es como que confundió un poco la cosa. De todos modos, nosotros hablamos con Diego Peiretti y algunos representantes municipales más y nos manifestaron que continuemos con el mismo protocolo que se había establecido con anterioridad", expresó anoche a este Diario un representante de un bar de nuestra ciudad.