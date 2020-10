En Rafaela, la protesta opositora se hizo sentir con un ruidoso bocinazo Locales 13 de octubre de 2020 Redacción Por La marcha de carácter nacional fue convocada por las redes sociales bajo el hashtag #12O y reivindicada como "una expresión genuina" por dirigentes de la oposición. En esta ciudad los vehículos embanderados colmaron el bulevar Santa Fe y todo el perímetro de la Plaza 25 de Mayo.

Ver galería 1 / 2 - FOTO LA OPINION MUNICIPALIDAD. Una discreta presencia policial siguió la caravana frente al edificio municipal. BULEVAR SANTA FE. La caravana de manifestantes colmó ambas manos del principal paseo de la ciudad.

Una vez más, Rafaela respondió con una masiva participación a la convocatoria para marchar contra el Gobierno nacional a partir de múltiples consignas, pero que en general contienen un alto grado de insatisfacción sobre el estado de la economía, la gestión de la pandemia y los embates contra la Justicia en busca de impunidad para dirigentes y funcionarios kirchneristas.

En una protesta convocada por las redes sociales bajo el hashtag #12O, Rafaela fue una de las tantas ciudades donde se conformaron largas caravanas de vehículos, en muchos casos envueltos con la bandera argentina, para desafiar a un gobierno que no encuentra soluciones a ninguna de las crisis que afectan al país. Rosario y Santa Fe también exhibieron un alto poder de convocatoria para rechazar políticas públicas impulsadas por el Gobierno, con duros cuestionamientos a las restricciones que impone la pandemia de coronavirus.

En automóviles, motos o incluso a pie y con una variada batería de consignas, expresadas en carteles en algunos casos, los manifestantes se concentraron primero en la Plaza 25 de Mayo y frente al centro cívico donde funcionan tanto el Departamento Ejecutivo como el Concejo Municipal.

Si bien el horario de comienzo había sido fijado para las 17 hs., en realidad hubo madrugadores que media hora antes comenzaron a tocar sus bocinas con fuerza. "Queremos trabajo digno. Basta de planes y subsidios" decía un cartel de cartón en uno de los tantos vehículos que recorrió las calles del microcentro a paso de hombre. "Cristina, Alberto, la Corte y la Constitución no se prostituyen", rezaba otro mensaje dirigido al Presidente y a la Vicepresidenta.

En bulevar Santa Fe se podía a un conductor de una camioneta gris empuñando una pala al aire en un mensaje directo para funcionarios: que trabajen en serio por el país. La marcha pacífica reunión a un centenar de personas en la Plaza 25 de Mayo frente al Municipio, donde se estacionó una camioneta de la Policía en lo que fue una discreta vigilancia. Sobre bulevar Santa Fe también se pudo observar a un par de uniformados motorizados, pero no mucho más.

La movilización de ayer fue la cuarta que se realiza este año bajo este formato en el que, a la vista, no hay partidos políticos que busquen rentabilizar las protestas. Las marchas también se registraron durante los feriados del 20 de junio, 9 de julio y 17 de agosto.

Ayer hubo entrega de algunos volantes que resumía el Credo Republicano. "Creo en la igualdad ante la ley, en la independencia de los poderes. Creo en el Congreso como templo de la democracia y en la Justicia como garante de la libertad. Creo en la libertad de prensa, de opinión y de empresa. Creo en la libertad privada, en el derecho a la privacidad y al trabajo. Creo en el castigo a los corruptos y el respeto a los honestos", subraya entre otros conceptos.

"Queridos argentinos: las crecientes movilizaciones pacíficas, el coraje y la convicción de las personas que las acompañan, son la demostración de que a pesar de nuestros problemas actuales tenemos que ser muy optimistas respecto a nuestro futuro", escribió el ex presidente Mauricio Macri en su cuenta de Twiter. Cabe recordar que el año pasado fue el candidato a presidente más votado en esta ciudad.