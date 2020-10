Masivas marchas contra el Gobierno en todo el país

Algunos reclaman por la economía, otros contra la cuarentena. También están los que hablan de defender "la libertad y la República". Y no faltan los que hablan de la Justicia.

BUENOS AIRES, 13 (NA). - Miles de manifestantes se concentraron ayer en el Obelisco porteño y en distintos puntos del país para protestar contra las políticas del Gobierno, bajo la consigna de pedir "por la economía, la salud, la educación y la libertad de los argentinos".

Con carteles como "No a la reforma judicial" y "Basta de impunidad", miles de personas se reunieron en el centro porteño y en distintos puntos del Gran Buenos Aires y del interior del país, como Córdoba, Mendoza, Rosario, Mar del Plata, y San Miguel de Tucumán.

En la Capital Federal, pasadas las 16.00, cientos de personas con banderas argentinas comenzaron a concentrarse en el cruce de las avenidas 9 de Julio y Corrientes, a lo que se sumaban largas colas de vehículos, donde realizaron una suelta de globos celestes y blancos con la inscripción de diferentes consignas de la marcha.

También se registraron manifestaciones en la intersección de las avenidas Cabildo y Juramento, en el barrio porteño de Belgrano, entre otros puntos.

Entre los dirigentes políticos que se sumaron a la movilización se vio a los diputados nacionales de Juntos por el Cambio Fernando Iglesias y Waldo Wolff, además de la titular del PRO, Patricia Bullrich, y el ex titular de Medios Públicos, Hernán Lombardi. También se observó la presencia de gente del espectáculo como el actor Luis Brandoni, el bailarín Maximiliano Guerra, y el humorista Alfredo Casero.

Desde la inmediaciones del Obelisco porteño, la ex ministra de Seguridad definió la movilización como "impresionante", y dijo estar "orgullosa de todos los argentinos". "Somos el sexto país con más COVID del mundo. La verdad, después de siete meses de encierro, la política del Gobierno ha sido un fracaso", enfatizó Bullrich en declaraciones a la prensa.

En esa línea, Lombardi le pidió al Gobierno que "vaya hacia la agenda de la gente y salir de la agenda de la Vicepresidenta". "Tenemos tantos problemas económicos, sanitarios, que se lo venimos a decir pacíficamente", resaltó Lombardi, uno de los impulsores de la manifestación, desde las inmediaciones del Obelisco. .

El "banderazo" se replicó también en otras ciudades del país como Córdoba, donde la concentración fue multitudinaria y apuntó principalmente contra el confinamiento. Además, se registran movilizaciones masivas en Tucumán, Mar del Plata, Rosario, en la capital de Mendoza, y en Salta, entre otros puntos de la Argentina.