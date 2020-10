Arranca Coloquio virtual de IDEA a raíz de la pandemia

BUENOS AIRES, 13 (NA). - El 56 Coloquio Anual de IDEA se realizará esta semana por primera vez en forma virtual, a raíz de la pandemia, y con la exposición en el arranque del miércoles del presidente Alberto Fernández, quien decidió exponer en ese foro al que siempre el kirchnerismo cuestionó.

El ministro de Economía, Martín Guzmán, finalmente hablará el viernes, confirmaron a la agencia NA fuentes de IDEA.

No solo el jefe de Estado será de la partida, si no que el gobernador bonaerense Axel Kicillof, uno de los dirigentes de mayor confianza de la vicepresidenta Cristina Kirchner, hablará el miércoles en el encuentro, que se extenderá hasta el viernes con jornadas de mediodía.

Con el lema "Qué país queremos ser", el evento también tiene confirmado al canciller Felipe Solá (miércoles), para hablar sobre "la Argentina en el mundo post pandemia".

El kirchnerismo siempre fue refractario a este tradicional encuentro que se realizaba cada año en Mar del Plata, a tal punto que tanto Néstor Kirchner como Cristina Fernández rechazaron participar a lo largo de sus gobiernos.

El Presidente decidió que será una buena oportunidad para hablarle a miles de empresarios que toman decisiones a diario en las principales compañías del país, desde automotrices hasta empresas de servicios como IBM, cuyo número uno en la Argentina, Roberto Alexander, presidirá este coloquio.

Roberto Murchison, titular del Grupo Murchison y de IDEA; Paula Altavilla, número uno de Whirlpool; Daniel Herrero, de Toyota, y Francisco Ortega, de McKinsey, serán algunos de los referentes el mundo ejecutivo que participarán.

El tradicional encuentro será más global y regional, con oradores internacionales como la expresidenta de Chile y actual Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet (jueves); el tres veces ganador del Pulitzer y periodista de The New York Times, Thomas Friedman; el economista Paul Collier, de la Universidad de Oxford, y el profesor del MIT Otto Scharmer.

Entre la dirigencia local también dirá presente el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. El viernes hablarán los gobernadores Sergio Uñac (San Juan), Omar Perotti (Santa Fe) y Gustavo Valdés (Corrientes). Entre los oradores internacionales se destaca Paul Collier, autor del best seller "El Futuro del Capitalismo".

Collier sostiene que el objetivo del capitalismo debe ser reconstruir el bienestar de la sociedad y destaca el rol trascendental del empresariado en la construcción de valor y la creación del empleo, claves en el pensamiento de IDEA.

El viernes se realizarán sesiones simultáneas sobre cuestiones clave para el mundo empresarial: la transformación digital y su impacto en medio de la pandemia, el futuro del trabajo y la forma de potenciar las economías regionales.

"Vamos a compartir la iniciativa de Seamos Uno. Necesitamos trabajar en conjunto sobre los problemas más estructurales que necesita la Argentina, para generar el país que queremos ser. Hablaremos de la coyuntura y también del futuro del país que queremos", explicó Murchison.